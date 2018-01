A Nagy Átverés

Annyiszor hallottuk, hogy nagyon is értjük: Orbán Viktor - most éppen a német Bildnek nyilatkozza - az EU-ba törekvőket nem muzulmán menekülteknek, hanem "muzulmán inváziós erőnek" tekinti. Újra és újra elmondja: a németek akarták befogadni 2015 őszén a migránsokat, nem a magyarok. "Soha sem értettem, hogy egy olyan országban, mint Németország - amely számunkra a fegyelem és a jogállamiság legjobb példája -, hogyan ünnepelhették valami jó dologként a káoszt, az anarchiát és a határok illegális átlépését. A menekültkérdés politikailag ugyan európai probléma, szociológiailag azonban német". Túl azon, hogy ezek a mondatok még akkor is méltatlanok egy politikushoz, ha tudjuk, hogy a magyar miniszterelnök a politikailag korrekt beszéd legfőbb európai megtagadója, ez a nézet ezredszerre is ordas hazugság marad, aminek mantrázása csak azt bizonyítja, rossz a lelkiismerete.

Ám ha ő ezerszer elmondja ugyanazt, akkor mi sem tehetünk mást, ezerszer leírjuk: a magyar kormányfő 2015 januárban, Párizsban a terrorcselekmények elleni hatalmas tömegtüntetés után kezdte felismerni, politikai tőkét kovácsolhat abból, ha összeköti a menekültek és az iszlám terror kérdését. Szeptemberig - amikor az első igazán nagy menekülthullám elérte a magyar határt - lett volna ideje, hogy komolyan tárgyaljon akár Brüsszellel, akár Szerbiával, de nem tett semmit. Aztán elszabadult a pokol: a menekültek máig nem tisztázott módon egyszer csak feltűntek Budapesten, ahol a hatóságok össze-vissza kezelték a helyzetet. Addig húzták-halasztották a kérdés rendezését, amíg a Keleti pályaudvarnál felsorakozott nyugati média nem "bizonyította be" a világnak, humanitárius válságot okozott itt a menekülthullám. E "humanitárius válságra" hivatkozva nyilatkozott - óvatlan naivitással - Angela Merkel kancellár a menekültek befogadásáról. Ezek után ömlött százezrével, ellenőrizetlenül a menekültek tömege Ausztriára és Németországra.

Magyarázkodhat Orbán Viktor "inváziós erőkről", amennyit a lelkiismerete elbír. Csúnyán átverte nemcsak saját népét, hanem a szövetségeseit is.

Friss Róbert