Papírforma a Golden Globe-gálán

Papírforma győzelem született a jubileumi 75-dik Golden Golden Globe-gálán: a Három óriásplakát Ebbing határában lett a legjobb dráma, annak angol-ír író-rendezőjét, Martin McDonagh-t a forgatókönyv kategóriában ismerték el, míg a mű két szereplőjét, Frances McDormandot és Sam Rockwellt is díjazták a színészek mezőnyében. A film egy anya története, akinek a lányát megerőszakolták és megölték: három óriásposzterre felírt provokatív üzenettel szándékozik a város rendőreit arra késztetni, hogy találják meg végre a tettest. A téma magáért beszél, a film pedig kiváló, a legfontosabb díjak jó helyre mentek. A sokáig fő befutónak tartott, a mexikói Guillermo del Toro rendezte A víz érintése két Gloden Globe-ot kapott, maga del Toro és a zeneszerző Alexandre Desplat révén – ez már csak azért is érdekes fordulat, mert a Három óriásplakát és A víz érintése is a velencei filmfesztiválon debütált és ott az utóbbi kapta meg a patinás Arany Oroszlánt.

A gála előtt a média arra számított, hogy sokan fognak szót emelni a Weinstein ügy kapcsán kirobbant zaklatási ügyek kapcsán, ám az est házigazdája, Seth Meyers igen óvatosan bánt a témával. Bár a felütés egészen jó volt a részéről: „Jó estét hölgyeim és a még megmaradt uraim! 2018 van: a marihuána végre legális, a szexuális zaklatás viszont már nem!”

Ezután elsütött néhány keresetlen mondatot Harvey Weinsteinnel kapcsolatosan, akiről azt hallotta, hogy őrült és nem lehet vele együtt dolgozni, illetve húsz év múlva ő lesz az első, akit kifütyülnek Hollywoodban az In Memoriam blokk alatt. Meyers ezután mosolyogva megjegyezte, hogy Christopher Plummer átvehetné Kevin Spacey-től a szerepét a Kártyavár című sorozatban – mint ahogy azt A világ összes pénzében is tette és most jelöltként ült ott a gálán. Meyers elsütött egy nem túl izmos poént az amúgy legtöbb jelölést kapó A víz érintése kapcsán, amikor azt mondta: ha egy naiv nő meg egy gusztustalan szörny szerelembe esik, arról Woody Allen jut az eszébe. Ez különösen annak a fényében volt kínos, amikor del Toro a könnyeivel küszködve vette át a rendezői díjat és elmondta: gyerekkora óta imádja a szörnyeket és többször megmentették az életét.

Visszatérve a díjakhoz, sajnálom, hogy nem tettem némi pénzt Gary Oldman Golden Globe-jára, hiszen nem lehetett elvenni tőle a legjobb drámai színész díját Winston Churchill megformálásáért A legsötétebb órában – ő az egyetlen biztos neve a teljes díjszezonnak. A vígjáték kategóriában az eddig (pazar) színésznőként megismert Greta Gerwig első rendezése, a Lady Bird lett a befutó, melynek főszereplője, Saoirse Ronan lett a legjobb komikus színésznő.

A Golden Globe-gála amúgy általában nem szokott meglepő döntés nélkül lezajlani, ez most a legjobb idegennyelvű film kategóriájánál esett meg: Fatih Akin Sötétben című német-francia filmje kapta a szobrocskát. Ennek a műnek már a jelölése is furcsa volt, lévén, hogy kissé tévéfilmszerű alkotás, az Európai Filmdíjakon igazából szóba sem került. Igaz, főszereplője, a Hollywoodban is ismert Diane Kruger élete alakítását nyújtja benne. Az „ismerős színész” egyébként sokszor motiváló erő a Golden Globe táján, hiszen a tévés kategóriákban is rendszerint a legnagyobb sztárok futnak be díjazottként. De itt gyorsan tegyük hozzá azt is: Elizabeth Mossnak és A szolgálólány meséjének díjazása abszolút jogos.

FOTÓ: HUBERT BOESL / DPA

De nem is az eddig említett díjak vagy kritikusnak szánt viccelődések miatt marad emlékezetes a 2018-as gála. Amit ugyanis Seth Meyers elmulasztott, meglépte a Cecil B. DeMille-ról elnevezett, 1952-ben alapított életműdíj átvétele után Oprah Winfrey, aki elmondta azt a beszédet, melyre garantáltan emlékezni fog Hollywood (leírt szavakkal nehéz visszaadni szavainak súlyát). A médiaszemélyiség kiállt a nők, a feketebőrűek, a szabad sajtó és úgy en bloc a társadalmi rendszerváltás mellett, melynek során nem csak a show-bizniszben, de más iparágakban is végre szintet lépünk, hogy a jövőben senkinek se kelljen azt mondai, hogy „me too”. Ahogy fogalmazott: „A hatalommal bíró bántalmazóknak üzenem, hogy az ő idejük immár lejárt.”

Nem mellékesen, Oprah Winfrey beszéde jöhetett volna előbb is, mivel ezután, mintha nagyobb bátorsággal szólaltak volna meg a nők a ceremónia során. Natalie Portman például szóvá tette, hogy a rendezők között csak férfiakat jelöltek, miközben felkonferálta a kategóriát. A legjobb filmet kihirdető Barbra Streisand pedig megjegyezte, hogy ő az egyetlen, aki eddig nőként rendezői Golden Globe-ot nyert – 1984-ben. „Hol vannak azok a remek filmek, amiket nők rendeztek?” – tette fel a triviális kérdést.

Pedig tényleg van sok.



A 2018-es Golden Globe-gála díjazottjainak teljes listája

Filmes elismerések

Legjobb film – dráma: Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb film – musical/vígjáték: Lady Bird

Legjobb férfi főszereplő – dráma: Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Legjobb női főszereplő – dráma: Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb férfi főszereplő – musical/vígjáték: James Franco (The Disaster Artist)

Legjobb női főszereplő – musical/vígjáték: Saoirse Ronan (Lady Bird)

Legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb női mellékszereplő: Allison Janney (Én, Tonya)

Legjobb rendező: Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb forgatókönyv: Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb filmzene: Alexandre Desplat (A víz érintése)

Legjobb betétdal: "This is Me" (A legnagyobb showman)

Legjobb animációs film: Coco

Legjobb idegen nyelvű film: Sötétben



Tévés elismerések

Legjobb drámasorozat: A szolgálólány meséje

Legjobb vígjátéksorozat: The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb minisorozat/tévéfilm: Hatalmas kis hazugságok

Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat): Sterling K. Brown (This Is Us)

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat): Aziz Ansari (Master of None)

Legjobb férfi főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Ewan McGregor (Fargo)

Legjobb női főszereplő (drámasorozat): Elizabeth Moss (A szolgálólány meséje)

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat): Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Legjobb női főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok)

Legjobb férfi mellékszereplő: Alexander Skarsgard (Hatalmas kis hazugságok)

Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Hatalmas kis hazugságok)

Csákvári Géza