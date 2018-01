Kiderült, mikor gyűlnek össze a fideszes polgármesterek Soros ellen

Január 12-én tartja Soros-ellenes gyűlését a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) - értesült az Index. A meghívó szerint Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere a budapesti Bálnába várja ekkor polgármester kollégáit.

A találkozó előzménye, hogy Szita Károly kaposvári polgármester "találkozásra és együttgondolkodásra" hívta a polgármestereket. "Szerencsés történelmi időkben egy polgármesternek aligha kell azon gondolkodnia, hogyan őrizze meg településén azt a közösséget, amely több évszázad nemzeti hagyománya és kultúrája révén alakult ki - írta.

Szita arról is értekezett, hogy "Brüsszel továbbra sem tett le a felső korlát nélküli betelepítési kvótáról, sőt, Soros György civiljei megkezdték hazánkban a betelepítés előkészületeit, fennáll annak a lehetősége, hogy Magyarországra is nagy számban érkeznek migránsok".

A kaposvári polgármester levelére több ellenzéki polgármester reagált. Lapunk beszámolója szerint Hajdu László, a

Hajdu szerint Szita levele üres riogatás

Budapest 15. kerületi polgármester nyílt levelében az írta az évekkel ezelőtt ügynökváddal is érintett Szitának, hogy "a Te levelednek semmi köze a mai magyar valósághoz, tele van hazugsággal, üres kormánypropaganda az egész. Nem ezen a hülyeségen múlik a gyerekeink jövője, hanem azon, hogy lesz-e jó oktatás, lesz-e jó munkalehetőség a számukra. És főleg, hogy a politikai elit felhagy-e a félelemkeltéssel és az üres riogatással!"

Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester úgy foglalt állást, hogy az ötvenes éveket idézte a Szita-levél. "A határozatok, amelyeket a települések elfogadtak, az alaptörvényt is sértik - mondta Wittinghoff. Botka László szegedi polgármester azt mondta a levél kézhez vétele után, hogy „Szita Károly mindig szeretett írni. Most levelet, régebben jelentést. Most migránsokról, régebben pedig a hozzátartozóiról."

A fideszes polgármester levele nem a kormánypárt tudatos kommunikációs politikájának része - jegyzi meg az Index. A Soros-ellenes nemzeti konzultáció végeztével a Fidesz a nagyvárosi polgármestereken keresztül próbálja melegen tartani a Soros-tematikát - ezért lesz a demonstratív 12-i találkozó is.