DK: fantomrészleg működik a lombikbébi-program helyett

Amihez hozzányúl az Orbán-kormány, az tönkremegy - indít erős felütéssel a Demokratikus Koalíció közleménye.

A rezsim kiszorította a lombikbébi-programot sikerrel végző Kaáli Intézetet, és most már ott tartanak, hogy Kaposváron két orvost vettek fel milliós fizetéssel lombikbébi-program beindítására. Csak éppen se működési engedélyük, se eszközeik nincsenek a projekt beindítására. A magát gyermek- és családbarátnak hazudó Orbán-kormány ahelyett, hogy segítené, hogy minél több kisbaba születhessen, családok ezreit fosztotta meg attól, hogy őket is megtalálja a gyermekáldás boldogsága. A jól működő magánvállalkozást ellehetetlenítették, az állami centrum pedig lehet, hogy évekig lesz kénytelen várakoztatni a reménykedő párokat. A DK szerint a kormányváltás után lehetővé kell tenni a magáncentrumok működését is. Minden évben fogy a magyar, és végre olyan kormánya lesz a magyaroknak, amely nem akadályozza a gyermekáldást, hanem azoknak is megadja a lehetőséget, akiknek ez természetes úton nem sikerült. A DK programja a valódi családbarát program - zárul a dolkumentum.