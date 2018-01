Krisztusi intelmek

Magyarország miniszterelnöke a Tolnai Népújság december 23-i számában, karácsonyi üzenetként Krisztust idézte: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Üzenete azt sugallja, hogy amit a menekültek betelepítése ellen teszünk, azt a keresztény kultúránk védelmében tesszük, bár a menekültek befogadása elleni merev elzárkózás Krisztusnak aligha tetsző dolog volna. Felhívnám a figyelmét a tíz parancsolat egy másik pontjára, amely így hangzik: "Ne hazudj!" Orbán Viktor korábban emellett is hitet tett, amikor kijelentette: "politikusként még soha nem hazudott". Tiszteletre méltó! Egy politikustól ez elvárható ahhoz, hogy a közéletben maradhasson. Azt is mondta: "A választók, illetve a közvélemény félrevezetése olyan dolog, amit soha nem lehet elfelejteni". Lehet, hogy már nem tartja magát ehhez? December 22-én kijelentette: "Senki pénzére nem vagyunk rászorulva, az ország a saját lábán áll: a gazdaság motorját nem az uniós pénz, hanem a magyar dolgozó emberek hajtják." Nem lebecsülve a magyar emberek országunk gyarapítása érdekében tett erőfeszítéseit, de a kormányfő fenti kijelentését azért megkérdőjelezem, mint ahogyan az államtitkára, Csepreghy is cáfolja, amikor kijelenti: "a hazai beruházások elképzelhetetlenek a brüsszeli támogatások nélkül". Ha nincs az a temérdek pénz, amit az Unió jelenlegi ciklusában támogatásként kapunk, akkor a magyar gazdaság motorjával komoly gondok lennének. Jó volna, ha országunk első számú vezetője tartaná a korábbi álláspontját, és tartózkodna a valótlan, hitelét rontó állításoktól.

Maller Béla