Jóváhagyták Bangóné csepeli indulását

Az MSZP elnöksége előzetes hozzájárulását adta Bangóné Borbély Ildikó csepeli egyéni választókörzetben való indulásához – értesült a Népszava. A döntés még nem végleges, a jelölésre ugyanis még a párt választmányának, valamint a kongresszusnak is rá kell bólintania.

- Az MSZP azt szeretné, ha az ellenzéki pártok 2014-hez hasonlóan közös jelöltekkel és közös listával vágnának neki a választásoknak. Az Együtt most nem hajlandó erről tárgyalni, de bízunk abban, hogy megváltoztatják az álláspontjukat a szombati küldöttgyűlésükön - mondta lapunknak Budai Bernadett, az MSZP sajtósa. Szerinte ha Juhász Péterék nem akarnak velük együttműködni, akkor nem várhatják el a szocialistáktól, hogy ne indítsanak saját jelölteket.

Az Együtt és az MSZP között azt követően indult meg az üzengetés, hogy a hétvégén kiszivárgott Bangóné csepeli indulásának híre. A körzetben 2014-ben Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa nyert Németh Szilárd rezsibiztos ellen. Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke az Indexnek azt mondta, hogy a szocialisták felajánlották december végén Szabónak, legyen ő a jelölt, "még az MSZP-be se kellene belépnie". Szabó január 2-án jelezte neki, hogy nem tudja vállalni az indulást az MSZP és a Párbeszéd színeiben, csak az Együtt logója alatt. Kunhalmi szerint ezek után nem tud mit tenni az MSZP, a választási törvény szerint saját logóval kell jelöltet indítani, így kerestek saját jelöltet, ő lett Bangóné Borbély Ildikó.

Juhász Péter, az Együtt elnöke lapunknak azt mondta, hogy Szabó Szabolcs nem csak megnyerte a körzetet 2014-ben, hanem azóta „rendkívül aktívan dolgozott a csepeliekért”, ráadásul helyben ő rendelkezik a legnagyobb aktivista hálózattal. A Demokratikus Koalíció egyébként szintén úgy látja, hogy az Együttnek járna a jelölés joga, négy évvel ezelőtt ugyanis elhozták a körzetet. Állításuk szerint az MSZP-DK megállapodás is úgy szólt, hogy Szabó Szabolcs, valamint a független Kész Zoltán ellen nem indítanak jelölteket.

Budai Bernadett lapunknak ugyanakkor cáfolta, hogy valaha is lemondtak volna a csepeli jelölés jogáról, azt azonban elismerte, hogy Kész Zoltán más elbírálás alá esik majd. - Kész Zoltán külön fejezet, mert ő elhozta a kétharmadot a Fidesztől. Nincs még végleges döntés erről, de van arra hajlandóság, hogy ugyanúgy függetlenként induljon az ellenzéki pártok támogatásával, mint korábban – mondta.

Budai Bernadett azt is elmondta, hogy több olyan egyéni körzetben is készek jelölteket indítani, ahol az Együtt politikusa lenne a jelölt. Ilyen lehet például a Békés megyei 3-as körzet, ahol Bod Tamás indulna, valamint a Budapest 1-es körzet, ahol Juhász Péter pártelnök mérettetné meg magát. - Ha nem tudunk leülni tárgyalni, akkor nyilván ezekben a körzetekben is lesz jelöltünk – mondta a szocialisták sajtósa, aki lapunk azon információját is megerősítette, hogy az V. kerületben a részükről – az alig ismert - Kovács Alex neve is szóba került, mint lehetséges jelölt.

Németh Szilárd mindenesetre nem aggódik, bárki is indul majd ellene tavasszal. Mai sajtótájékoztatóján ugyanis az esetleges jelöltekről azt mondta: "nekem teljesen mindegy, jöhet bármelyik, nem érdekelnek (...), felőlem Gobbi Hilda is elindulhat".

Az ellenzéki szavazók közös listát akarnak Az ellenzéki és "pártnélküli" választópolgárok szerint inkább közös ellenzéki lista és közös jelöltek segítségével lehetne könnyebben leváltani a kormányt, mint külön listákkal és koordinált egyéni jelöltállítással: előbbit 51, utóbbit 21 százalékuk tartja hatékonyabbnak - adta hírül a 24.hu a Ténygyár és a ZRI Závecz Research kutatását ismertetve. Mindkét csoport többsége szerint a Jobbik részvétele segítené a kormányváltást, s csupán negyedük gondolja, hogy a velük való koordinálás inkább gyengítené a kormányváltás esélyét.

Lőrincz Tamás