Gyógyszerekkel az öregedés ellen

Tudósok azon gének meghatározásán dolgoznak, amelyek szerepet játszhatnak abban, hogy az emberek hosszabb, egészségesebb életet élhessenek.

Fotók: Shutterstock

A New York-i Albert Einstein Orvosi Egyetem kutatócsoportja Nir Barzilai vezetésével öregedéssel kapcsolatos genetikai vizsgálatokat végez több mint ötszáz 95 és 112 év közötti egészséges emberen és gyerekeiken.

A Hosszú Élet Génjei Projekt során meghatározzák azokat a géneket, amelyek szerepet játszhatnak abban, hogy az emberek hosszabb, egészségesebb életet élhessenek. A kutatások eredményeként kifejleszthetők olyan gyógyszerek, amelyek hatásos ellenszerei lehetnek az öregedéssel járó bajoknak.

Ezek között szerepelnek a szív és érrendszeri megbetegedések, az Alzheimer-kór, és a 2-es típusú cukorbetegség.

Nir Barzilai meglepő dolgot közölt a csoport tagjairól a BBC cikkében: „Majdnem ötven százalékuk túlsúlyos. Sokan közülük megrögzött dohányosok, nem mozognak és egészségtelenül étkeznek. Eszük ágában sincs azt tenni, amit az orvosuk tanácsol.” A kutatások során olyan genetikai variánsokat találtak náluk, amelyek védelmet nyújtanak az öregedéssel kapcsolatos betegségekkel szemben. Tízezer ember közül egy szerencsés eléggé ahhoz, hogy rendelkezzék ezekkel a szuper-öregség génekkel, ők megérik a késő öregkort, ezért vannak olyan nagy számban a vizsgált csoportban, de Barzilai hiszi, a tudomány segíthet a többieken is.

Néhány gyógyszercég jelenleg azt vizsgálja, hogy ezek a genetikai tulajdonságok felhasználhatók-e új gyógyszerek kifejlesztéshez. Kiderült például, hogy a nagyon olcsó metformin, amelyet hatvan éve használnak elsődlegesen a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, hosszabb és egészségesebb életet biztosít a különböző kísérleti állatoknak. Azt még nem sikerült tisztázni, pontosan hogyan teszi ezt, de valószínű, hogy az oxidánsok okozta károkat és a gyulladásokat csökkenti a sejtekben. Az embereknél a metformin csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és az értelmi hanyatlás kockázatát.

Barzilai most pénzt gyűjt ahhoz, hogy 3000 emberre kiterjedő kutatást folytasson, mert a szükséges 70 millió dollárnak még csak a fele van meg.

Sejttisztítás gyógyszerrel

Az öregedéskutatások másik sokat ígérő területe a sejtöregedéssel kapcsolatos. A legtöbb emberi sejt csak meghatározott számú osztódásra képes: ez védelmet nyújt a rák ellen, mert minél több az osztódott sejtek száma, annál nagyobb az esély arra, hogy hibák halmozódnak fel. Az elöregedett, osztódásra képtelen sejtek megszabadítanak minket a ráktól életünk első felében. De ahogy halad az idő, a felgyülemlett, elöregedett sejtek száma egyre több; ezek gyulladást okozó molekulákat választanak ki, amelyek rombolják a szomszédos szöveteket, öregedéssel kapcsolatos betegségeket okozva. Ha a nem osztódó sejtek az ízületekben és a szemben gyűlnek fel, krónikus ízületi gyulladást és retinadegenerációt eredményeznek. A kalifornia Unity Biotechnology olyan emberi kísérletek bevezetését tervezi, amelyek során gyógyszerrel tisztítanák ki a térdízületekből az elöregedett sejteket.

„Az ízületi gyulladás az elsődleges oka annak, hogy az öregedés fájni kezd. Azt reméljük, hogy egyetlen injekció könnyítheti vagy akár megszüntetheti a fájdalmat, talán rendbe is hozza a térdet – mondja Jamie Dananberg, a kaliforniai Unity Biotechnology főorvosa. De még egy havi rendszerességgel beadandó injekció is, amely csak részleges hatással bír, jelentős könnyebbség lehet az érintettek számára. A csoport emellett a szem, tüdő és vese kezelését is tervbe vette. Ezek a gyógyszerek nem fogják meghosszabbítani az életünket, de kevesebb fájdalmat kell elviselnünk és egészségesebbek lehetünk életünk hátralevő részében.

Varga Péter