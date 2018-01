Ki lopott kitől?

Minden idők egyik legfurcsább plágiumbotránya van alakulóban: a Radiohead beperelte Lana Del Reyt, mert a brit együttes szerint az amerikai énekesnő Get Free című dala kísértetiesen hasonlít az ő 1993-as slágerükre, a Creepre.

Fotó: AFP/Mark Ralston

Ez önmagában persze nem volna vicces: noha a Del Rey-szerzemény hangszerelése, tempója és hangulata is teljesen más, a dallama vitathatatlanul komoly hasonlóságokat mutat a kilencvenes évek egyik emblematikus dalával. Csakhogy a Creep egyszer már címlapokra kerül plágium miatt, csak épp fordított helyzetben: a bíróság ugyanis jogerősen kimondta, hogy a dal akkordmenete és dallama számos ponton egyezik a The Hollies 1972-es, The Air That I Breathe című számáéval. A döntés nyomán a Radiohead azóta köteles feltüntetni a Creep szerzői között Albert Hammondot és Mike Hazlewoodot, a The Hollies-szám szerzőit is, akik a jogdíjakból is részesülnek.

Lana Del Rey hivatalos Twitter-oldalán elismerte, hogy a Radiohead beperelte őt, illetve leírta azt is, hogy noha nem a Creep inspirálta a dalát, hajlandó lett volna a szerzői jogok és jogdíjak akár 40 százalékát is felkínálni a brit zenekarnak peren kívül, ám végül nem tudtak megállapodni. Nem kellett sok persze, hogy más előadók is reagáljanak a per hírére. A Blur gitárosa, Graham Coxon például úgy fogalmazott Twitteren: „A Creep? Ja, hát én mindig azt hittem, hogy azt a The Hollies írta, hehe…”

Csepelyi Adrienn