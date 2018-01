Újabb palesztin próbálkozás

A Palesztin Hatóság - mint ahogy arról a Jediot Ahronot, a legnagyobb példányszámú izraeli napilap beszámolt - arra készül, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsához (BT) fordul, és a világszervezetben elfoglalt megfigyelői státusának a teljes jogú tagságra való felemelését kéri. A palesztinoknak már több hasonló eredménytelen próbálkozásuk volt. Donald Trump, azt követően, hogy bejelentette, az Egyesült Államok Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának, a múlt héten már azzal is fenyegetőzött, hogy megvonja a palesztinoknak folyósított segélyeket, holott az izraeli kormány is úgy véli, hogy mindenfajta segély fontos eleme a térség stabilitásának. Az ENSZ-ben a teljes jogú tagsághoz a BT 15 tagjából 9-nek a támogatása szükséges, ugyanakkor az öt állandó tag bármelyike élhet vétójogával, és nem kétséges, hogy az Egyesült Államok ezt teszi majd, ami a próbálkozás végét jelentheti. Viszont újdonság az, hogy január elseje óta Lengyelország, Elefántcsontpart és Egyenlítői Guinea is nem állandó tag lett, s mind a háromról feltételezi a Jehidot Ahronot, hogy nem támogatják a palesztinok kérését.

B. M.