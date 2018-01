Cegléd esete az "arab turistacsoporttal"

Botrány lett a Ceglédi Panoráma zavaros közleményéből. Az újság egy olvasó beszámolójára hivatkozva közölt cikket arról, hogy migránsok érkeztek a városba, ez pedig veszélyes. A világhálóra is kikerült szöveg kiverte a biztosítékot a Facebook-nál, erről magyarázkodik utólag az újság szerkesztője.

"Felbolydult csütörtökön délután csendes kisvárosunk élete, ugyanis egy nagyobb létszámú színesbőrű egyénekből álló csapatot láttak több helyen a városban." Ezzel a felütéssel startolt a Ceglédi Panoráma beszámolója, a cikkben élénk tónussal ecsetelték, hogy valaki valahol valamikor látott valakiket.

Miután a hírt több médium átvette, és felkerült a Facebook-ra is, hirtelen nagyon gyorsan elkezdett terjedni. A legszembetűnőbb az volt, hogy az újság forrását így jelölte meg: "egy hölgy olvasónk". Nos, ez a hölgy olvasó fordulatokban gazdag formában értesítette a helyi lapot, amelynek szerkesztője mindezt nyomban továbbadta. “Jó estét! Ma moziból hazafelé egy négerekből és barna bőrű férfiakból álló csoporttal futottunk össze - írta a Ceglédi Panoráma hölgy olvasója, bizonyos K. L. - Először a Rákóczi úton voltak, idegen nyelvet beszélve, persze az arab nyelv valamelyikét. Ezután a Kossuth Ferenc utcán sétálgattak, az úton is. Félig eltakart arccal. Rémisztő volt! Kérem a migráns-veszély miatt és főleg a nőkre tekintettel hívják fel a CEGLÉDI emberek figyelmét, hogy ne járkáljanak egyedül az utcán, mert már itt sem biztonságos.”.

Az eredeti közlemény, melyben meghökkentő állítások tanyáztak (arab turistacsoport, az arab nyelv valamelyikén beszélő migránsok stb.), végigszánkázott az interneten, az újságot - mint az utólagos magyarázkodásban szerepel -, többen feljelentették, aminek köszönhetően a Facebook levette a posztot, Krizsán Ervin főszerkesztőt pedig eltiltotta a publikálásától.

Hogy valami porszem kerülhetett a Ceglédi Panoráma tájékoztatási gépezetébe, az is jelzi, hogy a lap a botrányosra sikerült migránsriogatás lezárását egy 2015-ös (!) olyan fotóval illusztrálja, amelyen Cegléden átutazó migránsok kornyadoznak a vasútállomáson. A mostani állítólagos "arab turistacsoportot" szemléltető videó időközben eltűnt az oldalról.

A legérdekesebb az volt, ahogyan az újság "ellenőrizte" a hölgy olvasó csapongó állításait. Ha lehet mondani, ez volt a legbotrányosabb az egészben, mert fokozta a zűrzavart. “Nem migránsok lepték el Ceglédet, csak idegenvezető kíséretében utazott át városunkon egy arab turistacsoport” - így kommentálták az esetet. A talányt azóta sem sikerült megfejteni, ma se tudja senki - a jelek szerint a főszerkesztő se -, hogy pontosan kik voltak a városban, akik "félelmet keltettek" a beszédükkel meg a látványukkal.

Az eset - noha nagy olvasottságot hozott a ceglédi portálnak - annyira azért nem tett jót "Kossuth városa" népszerűségének. Az újság Facebook-oldalán az egyik legfrissebb vélemény így hangzik: "Ennyi ... agymosott él Cegléden is, és Ti erről még büszkén be is számoltok?"

Rab László