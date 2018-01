Fellélegezhetnek Ajkán: új tulajdonosa lett az erőműnek

Újra éled a remény Ajkán: talán ismét tiszta levegőhöz jutnak a helyiek, miután új tulajdonosa lett a Bakony Erőműnek.

Új tulajdonosa lett az ajkai Bakony Erőmű Zrt.-nek, derült ki a veszprémi városban kedden megtartott sajtótájékoztatón: a Veolia Energia Magyarország Zrt. megvásárolta a cég 98 százalékát. A településen és környékén élők reménykednek, a tulajdonosváltással megoldódik a levegőszennyezés, amely évek óta komoly problémát okoz a helyieknek.

- Régi gond az erőmű környezetszennyezése, ám a legnagyobb problémát a hulló pernye okozta, amelynek mennyisége az utóbbi két évben az elviselhetetlenségig megnőtt – magyarázta Schwartz Béla, Ajka szocialista polgármestere. – Miután kiderült, el akarják adni az erőművet, a cég fokozta a termelését, s ezzel a környezetterhelés is megugrott. Az előző tulajdonosi körnek hiába jeleztük, tarthatatlan a helyzet, nem reagáltak.

A nyilvános cégadatok szerint a Bakony Erőmű Zrt. részvényeit a Carbon Investment Kft., a DG Energia Holding Kft., az IFBL Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft. birtokolta nagyjából 25-25 százalékban, a maradékon kisbefektetők és önkormányzatok osztoztak.

- Nemcsak az erőmű tulajdonosi köre, de a kormányhivatal sem foglalkozott a problémánkkal – folytatta Schwartz Béla. – Miután a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi hatóságot megszüntették, járási kormányhivatali szintre került az ellenőrzés, ám a veszprémi hivatallal nem jutottunk semmire, az előző tulajdonosi kör ugyanis jó kapcsolatban állt a kormánypártokkal. Pedig Ajka több mindent észrevételezett: jelezték például, hogy az erőmű akkori vezetése meghamisította az adatokat – az online mérések négyszer akkora terhelést mutattak, mint amit a cég elismert.

- A szállópor határérték túllépését számokkal tudtuk igazolni – jegyezte meg a városvezető -, a mikronnál nagyobb pernyére viszont nincs ilyen határérték. Ezt ki is használták: noha hivatalosan csak 120 órát lehet kikapcsolni a szűrőt, a cég szerint a felfűtési időszakra nem vonatkozik az előírás, így nem üzemeltették, s hullott a városra a pernye, mint a hó. Még bírósági eljárást is kezdeményeztünk, de a rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentéseinket. Csak annyit értünk el, hogy a helyzet elmérgesedett az erőmű vezetése és a város között, a vezérigazgató még a korábbi, Ajkától kapott kitüntetését is visszaküldte…

Schwartz Béla sokat remélt a tulajdonosváltástól, ugyanis az idehaza több erőművet is tulajdonló francia cég vezetői jelezték, ismerik az ajkai helyzetet.

- Megkezdtük az erőmű több lépésből álló, teljes körű átvizsgálását – mondta a sajtótájékoztatón Palkó György, a Veolia Zrt. elnök-vezérigazgatója –, célunk, hogy az ajkai Magyarország legkorszerűbb létesítményei közé kerüljön. Azt szeretnénk, ha a lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb arányban biomassza alapúvá válna, vagyis jelentősen csökkenteni akarjuk a széntüzelést. Keresni fogjuk azokat a hatékonyságnövelő megoldásokat, amelyek megszüntethetik a szálló por és pernye kialakulását. Valószínűleg hosszabb, többlépcsős folyamatra számíthatunk, de bízunk benne, minél hamarabb hatékony megoldásokat találunk a problémákra. Amellett, hogy az eddigi működés komoly környezeti nehézségeket okoz, a por- és pernyehullás az erőmű nem hatékony működésére is rávilágít.

Az új tulajdonos cégcsoport félszáz hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi intézményt és 31 ipari telephelyet lát el energiával, távhőszolgáltatói 11 városban 12 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak, emellett 109 ezer lakossági és intézményi ügyfél számára termel hőenergiát a vállalat, amelynek éves hőenergia-termelése meghaladja a 6400 terajoule-t, évente több mint 500 gigawattóra villamos energiát állítanak elő, illetve egy 42 gázmotorból álló, összesen 65 megawatt kapacitású virtuális erőművet kitevő országos rendszert üzemeltetnek. A Veolia-csoport az országban több mint 250 helyen 740 dolgozót foglalkoztat, a cég konszolidált árbevétele 2015-ben 46,6 milliárd, 2016-ban 52,8 milliárd forint volt.

A cég Az 1992-ben megalapított Bakonyi Erőmű Zrt. fő tevékenysége az energiatermelés, jelenleg nagyobb részt biomassza - faapríték és mezőgazdasági melléktermékek -, kisebb mértékben szén felhasználásával állít elő gőzt a timföldgyár és az ajkai távhőhálózat számára, emellett éves szinten 320 ezer megawattóra villamosenergiát termel. Az erőmű 285 embernek nyújt munkát, ezzel a hetedik-nyolcadik legnagyobb foglalkoztató a városban, amely adóbevételének nagyjából öt százalékát szedi be a cégtől.

Vas András