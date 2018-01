"Orbánék körbeígérgették az országot, de hol a megvalósítás?"

Az MSZP szerint veszélyben van a Modern városok program beruházásainak megvalósulása.

Varga László, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese kedden Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, három éve indult a Modern városok program, ezen idő alatt "Orbán Viktor és emberei" körbeígérgették az országot, de az emberek a fejlesztésekből nem sok mindent láttak megvalósulni. Hozzátette: annyira futotta, hogy kinevezték Kósa Lajost a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszternek, vagyis "ígéretügyi miniszternek" - informál az MTI.

A szocialista politikus kimelte, a közel 3400 milliárd forintos program keretében egyébként is megvalósuló beruházásokat is megígértek, európai uniós forrásokból a program nélkül is járnának a helyben élőknek ilyen nagyságrendű fejlesztések. Az elmúlt években nagyon sok korábbi döntést visszavontak, több beruházás nem is valósul meg és több esetében jelentős a csúszás. Varga László közlése szerint szeptember közepéig a megígért összegek mintegy 10 százalékát fizették ki.