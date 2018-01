Natascha Kampusch: Nem kerestek engem eléggé a rendőrök

Natascha Kampusch szerint sokan hibáztak, ezért nyúlt ilyen hosszúra fogsága. Most azt nyilatkozta, hogy nem keresték eléggé a rendőrök - írta a Bunte című lapra hivatkozva a Blikk.

A strasshofi ház gazdája, Wolfgang Priklopil 1998 márciusától egy ablak nélküli, tömlöcszerű pincehelyiségben tartotta fogva a lányt. Amikor Kampusch 2006. augusztus 23-án megszökött, Priklopil még aznap öngyilkosságot követett el.

Natascha sokat beszélt elrablásáról, a rabságban töltött éveiről, számtalan könyv is megjelent megpróbáltatásairól. Most elmondta azt is, hogy kit hibáztat leginkább a hosszúra nyúlt fogságért.

"Nem kerestek engem eléggé a rendőrök" - mondta Natascha a német lapnak.

A lány (aki februárban lesz 30 éves) az elmúlt években megvette azt a házat, amelyben raboskodott. Egy ízben ezt nyilatkozta: "Nekem még mindig ez a rémségek háza, de már egyáltalán nem olyan félelmetes, mint akkoriban".