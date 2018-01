Charles Gati: Két hülye gyerek gombozik

Nem tudom, hányan tudnak az újév első nagy vitájáról egy koreai és egy amerikai gyerek között. Gombokról vitatkoztak. No nem úgy, mint mi gyerekkorunkban. Akkor egy remek magyar találmány, a gombfoci körül folyt a vita szenvedélyes barátom, B. Pali lakásában a Rákóczi úton. Pali kitűnő, politúrozott pályával rendelkezett. Játékosait, a gombokat, rendszeresen csiszolta. A szabályokat is ő írta. Volt ott harc is, vita is.

Pali csapata, az MTK szinte mindig nyert. Újpesti csapatom a hazai pálya előnyét nem tudta leküzdeni. Igaz, volt három kitűnő gombom: Szusza, Zsengellér és a ma már talán kevésbé ismert Szűcs. Az utóbbi különösen szabadrúgásairól volt híres. A Rákóczi úti stadion drukker-tábora (ez én voltam) azt ordította, hogy SZŰŰŰŰŰCS, követelve, hogy ő lője a szabadrúgást.

Bár mi is nyerni akartunk, az semmi sem volt ehhez a koreai gyerekhez képest. Ez a gyerek újévi nyilatkozatában ugyanis azzal nyugtatta meg híveit, hogy „irodám íróasztalán van egy nukleáris gomb. Egyetlen nukleáris csapással elérhetjük az Egyesült Államok egész területét.” Korábban azt is mondta, hogy Dél-Korea és Japán is csak egy gombnyomásnyira van. Mondom erre én: neked is BUÉK, kedves vezető, a tiédbe se piskóta! Ugyanez a gyerek hároméves korában már rendes autót vezetett. Átütő eredményeket ért el a rákkutatás terén. Könnyedén felkapaszkodott az ország legmagasabb hegycsúcsára is.

A koreai gyerek páratlan tehetsége mégse lep meg, mert jól emlékszem Sztálinra, a nagy biológusra és nyelvészre. Generalisszimusz Józsi bácsi fantasztikus katonai szakember is volt. Hitler csapatai már-már elérték a Szovjetunió határát, amikor rájött arra, hogy ideje felkészülnie a „közelgő” háborúra.

Az amerikai gyerek persze nem lenne amerikai gyerek, ha nem akarná túllicitálni a koreai gyereket és gombját. Twitterén bejelentette, hogy neki is van egy nukleáris gombja, és az „sokkal nagyobb és sokkal hatásosabb, mint az övé (a koreai gyereké – a szerk.),” majd hozzátette: „és az én Gombom működőképes!” (az eredeti tweetben a Button szó is nagy B-vel szerepel.)

Ez nem paródia, kedves olvasó. 2018 így kezdődött, bár hozzáteszem: nincs kizárva, hogy a folytatás jobb lesz. Friss hír például, hogy az amerikai gyerek egy tekintetben mégis követi elődei példáját. Rövidesen teljes orvosi/kórházi kivizsgálás alá veti magát. Sőt arra a kérdésre, hogy a vizsgálat kiterjed-e a gyerek mentális állapotára is, szóvivője kitérően válaszolt. Nem mondott igent, de nem mondott nemet sem. Hasonló jó hírem sajnos nincs a koreai gyerekről, de lenne egy szerény javaslatom. Hívja meg mindkettőt a magyar kormány egy gombfoci csúcstalálkozóra. Legyen Budapest a béke és a gombfoci fővárosa! Ez a két kis hülye gyerek pedig azonnal adja át a nukleáris gombokat a felnőtteknek - véglegesen.

Charles Gati