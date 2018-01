"A választás tétje az is lehetne, hogy Orbán vagy Vona kerül börtönbe."

A Jobbik önként nem fogja kifizetni ezt a bírságot, jöjjön, aminek jönnie kell – jelentette be sajtótájékoztatóján Vona Gábor pártelnök.

Természetesen arról a több mint 330 millió forintról van szó, amit tiltott támogatás elfogadása címén az Állami Számvevőszék szabott ki. A Jobbiknak, amely a kezdetektől tiltakozik a jogsértőnek tartott eljárás ellen, elvileg 15 napon belül fizetnie kell. Vona Gábor ellenben úgy véli, nem a Jobbiknak van 15 napja, hanem az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) – arra, hogy visszatérjen a törvényesség talajára.

Pontosan nem derült ki, a pártelnök miből gondolja, hogy a számvevőszék esetleg megváltoztathatja döntését. Ha azonban ez nem történik meg, akkor szerinte megkockáztatható: Magyarországon megvalósult a diktatúra. Nem az ÁSZ és a Jobbik, hanem a Jobbik és a Fidesz áll szemben egymással – hangsúlyozta Vona Gábor, aki biztosra veszi, hogy a számvevőszék fellépése mögött a „kiégett, korrupt zsarnokként” jellemzett Orbán Viktor miniszterelnök áll.

Vona szerint az igazi cél az, hogy a Jobbik soha többé ne indulhasson a választáson, őt pedig börtönbe zárják. Orbán ugyanis – folytatta – mindenre képes, csak a sportszerű küzdelemre nem. A jobbikos pártvezető hozzátette: a parlamenti választás tétjét úgy is meg lehet fogalmazni, hogy Orbán Viktor vagy Vona Gábor kerül-e börtönbe. A két párt közötti különbség az, hogy a Jobbik jogállami eszközöket szeretne alkalmazni. A párt elnökségi ülésén a szóba jöhető jogorvoslati lehetőségekről is tárgyaltak. Vona erről nem árult el részleteket, csak annyit mondott, hogy elsősorban nemzetközi fórumokat vettek számításba. A Jobbik folytatja az adománygyűjtést, a támogatók eddig csaknem 55 millió forintot utaltak a pártnak. Vona kérdésünkre elmondta, hogy a Jobbik számlájára az első negyedévre szóló állami támogatás (mintegy 111 millió forint) is megérkezett.

Kisebb összegekkel, de a számvevőszék várhatóan az összes többi ellenzéki pártot is megbünteti. Eddig az LMP és a Demokratikus Koalíció közölte, hogy nem hajlandó fizetni. A bírságként kiszabott összeget ettől még behajtja az adóhatóság. Az LMP azt is bejelentette, hogy Alkotmánybírósághoz fordul, amiért a számvevőszéki döntés ellen nincs fellebbezési lehetőség. Az Állami Számvevőszék kedden délután adta hírül, hogy befejezte a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt 2015-2016. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ arra a megállapításra jutott, hogy a DK és az MLP „nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki gazdálkodásuk szabályozási környezetét, nem teremtették meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait”.

Körkörös megfojtás Nem lehet megúszni az ÁSZ által az ellenzéki pártokra kirótt büntetést - állítja az Együtt választmányi elnöke. Az LMP és a DK közölte, nem fizetnek, nem ismerik el a nekik felrótt jogsértést. Az Együtt sem ismeri el, de Szigetvári Viktor szerint pártja fizetni fog még (a 2018-as parlamenti választáson való jelöltállítások után járó) állami kampánytámogatás megérkezte előtt. Ennek az oka, hogy Szigetvári szerint nem lehet nem befizetni az ÁSZ-büntetést. Az ugyanis két tételből áll: vissza kell fizetni a tiltott párttámogatás ÁSZ által megállapított összegét, másrészt magát a kiszabott büntetési tételt is. Az Együtt politikusa szerint az utóbbi az igazán "gyorsan ható méreg", hiszen 15 napon belül kellene teljesíteni, s az adott párt nem fizet, a NAV pár héten belül inkasszót helyez a számláira. Szigetvári szerint a Jobbik állami támogatásából majd levonnak annyi pénzt, amekkora a tiltott párttámogatás volt - tehát ezt az összeget nem fogja megkapni a párt. Ugyanakkor a büntetés összeget vélhetően nem fogja tudni befizetni a párt, s jön a NAV inkasszó, ami Szigetvári szerint a - várhatóan március elején megérkező - listás kampánytámogatást is érinteni fogja. Így ördögi kör alakul ki, mert ez várhatóan újabb büntetést von maga után: "Mivel a Jobbik 106 egyéni választókerületben indul, így ők 600 millió forintot fognak kapni. Ha azonban ennek bármekkora részét is éri az inkasszó, akkor azzal a pénzzel jogilag nem tudnak majd kampánykiadásként elszámolni, hiszen az inkasszó nem kampányköltség. Ennek az lesz a következménye, hogy a kampányfinanszírozás számvevőszéki ellenőrzése idején (2018 második fele) a számvevők újra pénzügyi szabálytalanságot fognak megállapítani mindazon pártoknál, akiknek a kampánytámogatását érinti az inkasszó. Ennek pedig újabb büntetés lesz az eredménye 2018 végén."







CZ. G.