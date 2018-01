Magyar taxis Londonban

Nagy terv. Tíz évvel a kiköltözése után egy magyar grafikus taxiscéget alapított a brit fővárosban. Papp Zsolt és párja, Somogyi Csilla London repülőterei és a város között szállítja a magyar utasokat.

Középkorú férfi rója nap nap után a brit főváros autóútjait. Papp Zsolt nem hobbiból furikázik London szerte: magyar taxis céget alapított. Egy rosszul sikerült házasság után, 2007-ben költözött Angliába, jelenlegi párja, Somogyi Csilla ekkor már majdnem egy évtizede kint élt. Mivel nem beszélte az angolt, csak hordárként tudott elhelyezkedni abban a szállodában, ahol az asszony is dolgozott. – Otthon grafikusi állásom volt saját íróasztallal, telefonnal. Ehhez képest nagy visszalépés volt hordárnak lenni. Később ugyanitt éjszakás portás, majd egy négycsillagos étteremben pincér lettem. Hat év kellett ahhoz, hogy újra el tudjak helyezkedni a szakmámban grafikusként – meséli lapunknak Zsolt, aki mostanában ünnepelhette az első évfordulóját annak, hogy beindította a Magyar Taxi London nevű személyszállító vállalkozását.

Amikor azt tudakoljuk tőle, honnan jött az ötlet, és miképpen futtatta fel vállalkozását, Zsolt azt feleli: az egész egy kis autóval történő hazautazással kezdődött. Élettársa és közös lányuk is elkísérte Magyarországra, a hosszú autót végén pedig arra jutottak, hogy egy tágasabb és jobb teljesítőképességű járművel gyorsabb és kényelmesebb lett volna az országközi barangolás. Tehát megvolt a cél: egy jobb autóra gyűjteni. Mivel a londoni tömegközlekedés kifogástalan és Zsoltéknak amúgy sem volt szükségük arra, hogy mindenhova autóval menjenek, kézenfekvő ötletnek tűnt, hogy repülőtéri transzferszolgáltatást indítsanak.

– Miközben a visszaút során az autóban ülve szövögettük a terveinket, egy rádióműsorban arról beszéltek, hogy körülbelül háromszázezer magyar lakik Angliában. Gondoltuk, ha ilyen sokan élnek itt, évente legalább kétszer hazautaznak, vagy a huzamosabb ideje itt élőket meglátogatják a hozzátartozóik. Ők nem feltétlenül beszélnek angolul, ezért örülhetnének, ha olyasvalaki várná őket a repülőtéren, akivel megértik egymást, így nem éreznék magukat elveszettnek – ecseteli a cégalapító. – Másrészt, az itt élőknek nem kell szabadnapot kivenni azért, hogy kimenjenek a rokonért, ezzel időt és pénzt spórolnak – egészíti ki. Zsoltnak segítségére volt grafikusi képzettsége, amelyhez weblap-fejlesztői ismeret is társult, a cég honlapját egy hét alatt elkészítette, és már két nappal azután, hogy feltette a szerverre, megérkezett az első megkeresés. Egy év alatt százötven visszatérő ügyfelet szerettek volna, valamint a körülményekhez képest legjobb helyezést a keresőkben. Úgy néz ki, mindez sikerült.

Ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy Zsolt kezdő vállalkozóként nagymértékben részt vállal a mindennapi munkában, néha naponta nyolc fuvarja is van. A diszpécseri munkát, amely nagyjából az e-mailek és telefonok megválaszolásából, a négy környezetkímélő hibrid autó címre küldéséből áll, a párja végzi. Egy hölgysofőrjük is akad, Etelkát alapvetően a nagymamák szeretik, mert csevegős, a legkülönbözőbb témákhoz is hozzá tud szólni. A vendégek elégedettek a szolgáltatással, már csak azért is, mert a londoni transzferárak alatti összeggel dolgoznak. - Az itt élő magyarok között egyre többen élnek a lehetőséggel, de úgy gondoljuk, a szolgáltatásunk kétirányú utca. Ezért szeretnénk, hogy a Magyarországon élőkben is tudatosuljon: szolgáltatásunk ésszerű, egyáltalán nem drága alternatívája a London reptereire történő be-, illetve kijutásnak. Emiatt azt tervezik, 2018-ban bővítik transzferlehetőségeket: több, magyarok által sűrűn lakott nagyvárosban, Liverpoolban, Birminghamben, Brightonban és Manchesterben is indítanának sofőröket. Az eddigi helyszíneik, a Heathrow, Luton, Stansted, Gatwick repterek mellé pedig hamarosan bekerül egy másik londoni repülőtér, a Southend is.

Mészáros Márton