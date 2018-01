BKK - Elindult az elektronikus jegyrendszer tesztje

Hamarosan forgalomba áll az első, az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó érvényesítő készülékekkel felszerelt autóbusz Budapesten. Azt nem tudni, mikorra lesz a rendszer valóban kész.

Elkezdte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az elektronikus jegyrendszerhez kapcsoló jegyérvényesítők tesztelését egy buszon a fővárosban. Az új berendezéssel egyik alvállalkozójuk, a VT-Arriva új MAN buszát szerelték fel, amely az első időszakban a dél-budai buszvonalakon teljesít majd szolgálatot, később a teljes hálózaton szállít majd utasokat. Az eszközökkel az utasoknak egyelőre nincs teendőjük. A teszt célja, hogy a BKK üzemi környezetben szerezzen tapasztalatot a gyártó termékéről, hogy tovább tudják javítani azt a sorozatos telepítés előtt. A rendszer részeként mintegy 2500 járműre 10 ezernél is több új érvényesítő készülék kerül. A kapuval nem lezárható metró- és HÉV-állomásokra 530 érvényesítő készüléket telepítenek. Az elektronikus jegyrendszerben a papírbérleteket és -jegyeket felváltja majd egy műanyag kártya, amelynek megszemélyesített és anonim formáját is választhatják majd az utasok. A tervek szerint az elektronikus személyi igazolványhoz is lehet majd bérletet társítani. A papíralapú jegyek az utazási kártya megfelelő elterjedéséig párhuzamosan forgalomban maradnak.

Mint ismert, az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését csaknem 3,5 éve írták alá, de azóta az ellenőrző funkció nélküli Deák Ferenc téri beléptető kapuk telepítésén kívül semmi olyan nem történt a projekttel kapcsolatban, ami bizakodásra adna okot - emlékeztet a Közlekedő Tömeg Egyesület közleményében. Az éves-, illetve havi bérletekkel rendelkező ügyfelek már a 2016-os évben meg kellett volna kapják az utazási kártyáikat, ehhez képest ezen az egyetlen buszon elviekben még a tesztkártyával rendelkező BKK-alkalmazottak utazási jogosultságát sem lehet ellenőrizni - írták.

"Sajnos még mindig nagyon messze állunk attól, hogy Budapestnek korszerű jegyrendszere legyen – "mindössze" az alábbiak hiányoznak: egy funkciójában hibátlanul működő szoftverrendszer; több mint 2000 autóbusz, trolibusz és villamos felszerelése a rendszer elemeivel; beléptetőkapuk kiépítése több tucat metróállomáson, valamint az, hogy a használathoz szükséges chipkártyák az utazóközönség birtokában legyenek. A BKK legutóbbi, sokadszor módosított vállalása a rendszer teljes kiépítésére 2018 év vége volt."