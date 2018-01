A fillér is számít a Fidesznek

Saját sorosozós agymosásukra adnak pénzt a fideszesek a kormányfő kérésére a kormánypártnak.

Egyelőre nem mondja meg a kormánypárt, hogy mennyi pénzt kalapozott eddig össze Orbán Viktor miniszterelnök a híveitől. Mint ismeretes a kormányfő egy hete kereste meg levélben a nemzeti konzultációkon és fideszes rendezvényeken regisztrált Fidesz-híveket és pénzt kért tőlük a Soros György-elleni harcra. „Soros György nyílt támadást intézett Magyarország ellen. Kiépített ügynökszervezet-hálózat és szinte korlátlan anyagi erőforrás áll a rendelkezésére. Mindemellett az ő tervét hajtják végre a brüsszeli bürokraták és a magyar ellenzéki politikusok” - fogalmazott Orbán Viktor raklap egyszerűségű levele.

„A levelek kiküldése jelenleg is zajlik, így a részletekről az akció végével tudunk többet mondani."

A Fidesz a legkisebb támogatásért is hálás, mert hozzájárul ahhoz, hogy sikeresebben tudjuk képviselni a politikánkat és meg tudjuk védeni Magyarországot - közölte érdeklődésünkre a Fidesz sajtóosztálya. Arra a kérdésünkre, hogy a befolyó összegeket kampánycélokra vagy valamilyen újabb, konkrét tájékoztatási kampányra használnák fel, azt felelték, hogy a tájékoztatási feladatokra. Hiszen a politikai küzdelmet a választási kampány fogja meghatározni. Az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségeinknek, ahogy a múltban is úgy a jövőben is eleget fogunk tenni a meghatározott időben és módon a törvényi előírásoknak megfelelően - írta lapunknak a kormánypárt.

Batka Zoltán