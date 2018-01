Eltitkolták a szívelégtelenségét - Kómában a 20 éves focista

Az Ajax fiatal labdarúgója fél éve éber kómában fekszik, mert családját és őt sem tájékoztatták betegségéről.

Nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a 20 éves futballista, Abdelhak Nouri klubja, az Ajax Amsterdam és a holland szövetség (KNVB), ha bebizonyosodik, hogy tudtak a játékos szívelégtelenségéről. Több helyi lap is arról írt, hogy Nouri 2014-ben részt vett a KNVB szervezésében a korosztályos válogatott játékosainak központi felmérésén, ahol az orvosi vizsgálatok során szívelégtelenséget állapítottak meg nála, amiről értesítették klubját, az Ajaxot. A csapat orvosa azonban úgy ítélte meg a leletek alapján, hogy nem szükséges sem a játékost, sem a családját tájékoztatni, mert nincs komoly probléma.

Fotó: AFP/Thomas Eisenhuth/DPA

Tavaly nyáron, július 8-án a Werder Bremennel játszott Ausztriában felkészülési meccset az amszterdami együttes, a találkozó a 72. percben félbeszakadt, amikor Nouri jelezte, hogy rosszul van, de a pályát már nem tudta elhagyni, lefeküdt a földre és elveszítette az eszméletét. A játékost percekig ápolták, a Kicker beszámolója szerint a játéktéren újra is kellett éleszteni, mentőhelikopter szállította kórházba. Az első jelentések még arról szóltak, hogy állapota stabil, a keringése helyreállt, később kiderült, miután az agya percekig nem kapott oxigént, Nouri maradandó károsodásokat szenvedett. Utóbbiért nem lehet kizárni az ausztriai kórház felelősségét sem, ahova a játékos először került – vélekedett a család jogi képviseletét ellátó, az orvosi műhibaperekre specializálódott, John Beer. A szakember ugyanakkor időt kért, mint mondta, ez az eset nagyon összetett, csak minden dokumentum alapos tanulmányozása után tesz javaslatot az esetleges jogi lépésekre.

A fiatal sportoló a mai napig az amszterdami kórházban fekszik, úgynevezett éber kómában, ami azt jelenti, hogy magánál van, de nem reagál a külső ingerekre, nem tud kommunikálni a környezetével.

A család azt állítja, még mindig nem kapott minden részletre kiterjedő tájékoztatást arról, pontosan mi történt a felkészülési mérkőzésen, utána közvetlenül milyen ellátásban részesült a futballista? Az amszterdami klub szerint az ausztriai kórház ügyeletes orvosa hibázott, ezért az egyesület jogászai vizsgálják annak lehetőségét, milyen jogcímen lehetne kártérítést követelni. A 2014-es orvosi vizsgálat eredményét a jogi képviselő közbenjárására küldte el az amszterdami klub Nouri hozzátartozóinak.

Az ausztriai kórház mellett Nouri családja a KNVB és az Ajax ellen sem tartja kizártnak a kártérítési perek elindítását a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt. A futballista szülei azt mondták, ha tudtak volna a 2014-ben megállapított szívelégtelenségről, akkor addig nem engedik futballozni a gyermeküket, amíg a végére nem járnak a vizsgálati eredménynek.

Minden eset más

Nagyon nehéz kívülről véleményt formálni – mondta a Népszavának dr. Petrássy Miklós, orvosi műhibaperekre szakosodott ügyvéd. "Komoly, hiteles ügyvéd részletesen tájékozódik, mielőtt bármit mond az őt felkeresőknek. A KNVB-féle orvosi felmérés eredményéről elsődlegesen nem a klubot, hanem magát a játékost kellett volna értesíteni, kellően tájékoztatva egyúttal a talált eltérés mibenlétéről, jelentőségéről. A klub orvosának is - előzőektől függetlenül - szintén tájékoztatnia kell a játékost, még akkor is, ha szerinte az eltérés nem komoly."

Maradandó károsodás esetén több jogcímen is igényelhető anyagi kompenzáció.

„Egyrészt járhat sérelemdíj a játékosnak, ami függ az elszenvedett egészségkárosodás súlyosságától, az életében bekövetkezett változás mértékétől, másrészt a közvetlen hozzátartozók is jogosultak sérelemdíjra, hiszen az ő életük is felborul hozzátartozójuk állapotából fakadóan" - tájékoztatott a szakember. - Másrészről kártérítési igény merülhet fel, részben a költségek, kiadások megtérítése iránt, illetve a játékos elmaradt jövedelme kompenzációjaként. Utóbbi tekintetében azt próbálja megállapítani a bíróság, hogy milyen összegtől esett el a futballista pályafutása derékba törése következtében. Az Egyesült Államokban több százmilliós kártérítéseket is megítélnek egy-egy esetben, nálunk a sérelemdíj tekintetében maximum pár tízmillió forintról van szó. A járadékként megítélhető jövedelemkiesés és költségek hosszú távon kiadhatnak azonban nagyobb összeget. Egy ilyen per előkészítése azonban több hónapig is elhúzódhat, ha az ügyvéd lelkiismeretesen, jól végzi a munkáját - mondta el dr. Petrássy Miklós.

Bernau Péter