Eltávolították a Momentum elnökének apját

FEKETE-GYŐR ANDRÁS A térség nagytekintélyű szakembere

Váratlan közlemény jelent meg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) honlapján: január 1-től Kómár András tölti be az ügyvezető igazgatói pozícióját. A váltás azért is meglepő, mert az eddigi vezető, Fekete-Győr András - a Momentum elnökének édesapja - nyolc esztendeje közmegelégedésre töltötte be pozícióját, térségünk legjelentősebb betétbiztosítási szakembereként tartják számon, megbízatásából még két és fél év van hátra. A felmentésről az OBA hat tagú igazgatótanácsa döntött, amelynek tagjai a volt és az új ügyvezető igazgató - utóbbi az MNB egyik delegáltjaként -, Windisch László, az MNB felügyeleti alelnöke, Hornung Ágnes gazdasági minisztériumi államtitkár, Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, és Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

Információnk szerint - bár a szavazati arányt nem ismerjük - a kormányzati akarat érvényesült, hiszen feltehetően sem Fekete-Győr András, sem Kómár András nem vett részt a vitathatatlanul politikai döntésben. A felmentett ügyvezető igazgató aktívan nem politizált, de vannak olyan vélemények, hogy a Fidesszel szimpatizál. Kómár Andrást is elsősorban az intézmény feladatát jól ismerő, felkészült szakembernek tartják, akinek jelentős szerepe volt a rossz hitelekkel bíró, visszaállamosított MKB "megtisztításában".

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke lapunknak leszögezte: édesapja munkaviszonyával összefüggésben sem ő, sem idősebb Fekete-Győr nem kíván nyilatkozni. A pártvezető felidézte: édesapjának mindig is sok kételye volt fia politikai szerepvállalásával kapcsolatban. - Félt, aggódik, de lélekben első naptól fogva támogat, és mindent megad. A családommal nagyon szorítunk azért, hogy mihamarabb munkát találjon. A pártelnök tavaly januárban a 444-nek azt mondta, hogy ha az ő politikai szerepvállalása miatt az apját kezdenék el támadni, az is azt mutatná meg, hogy a jelenlegi rendszerben nem a teljesítmény számít az előrejutásban.

