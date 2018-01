Carlos Tévez újra a vb-re vágyódik

A Kínából ismét hazája egyik meghatározó klubjába, a Boca Juniorsba igazoló Carlos Tévez még nem tett le arról, hogy az argentin labdarúgó-válogatott színeiben szerepeljen az idei világbajnokságon. A címeres mezt legutóbb 2015 októberében magára öltő 76-szoros válogatott kiválóság úgy érzi, van még néhány jó éve profi játékosként, a vb-szereplés pedig mindennél többet jelentene számára.

Tévez – aki Európában szerepelt a West Ham United, a Manchester City, a Manchester United és a Juventus színeiben is – 2014-ben, Brazíliában nem volt tagja a ezüstérmet nyerő argentin nemzeti együttesnek, ám előzőleg két vb-n is szerepelt. Most bevallottan azért játszik újra Argentínában, hogy ezáltal jobban „szem előtt legyen”.