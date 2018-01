Bucsi Réka az Arany Medvéért versenyez

Bucsi Réka Solar Walk című, dán színekben készült új etűdjét versenybe hívta az A-kategóriás berlini nemzetközi filmfesztivál, a Berlinale – adták hírül a rendezvény szervezői. A hír már csak azért is szenzációs, mert a magyar animációs filmkészítő az előző két alkotásával, a Symphony no.42-vel és a Love-al is itt mutatkozott be, mielőtt bejárta és végignyerte volna a világ fesztiváljait. A németországi mustrán most debütáló, huszonegy perces Solar Walk egy zenei projekt következménye. Az ötven perces előzmény egy összművészeti performance része volt, melyet Bucsi Réka és az Aarhus Jazz Orchestra együttműködésében szeptember 29-án mutattak be a dániai viborgi animációs fesztiválon.

A magyar rendező animációját Niels Marthinsen zenéje kísérte, az énekes pedig Susi Hyldgaard volt. Bucsi Réka korábban a Magyar Nemzeti Filmalap honlapján olvasható interjúban azt mondta: a Solar Walk elég szabad narratívával rendelkező projekt, mivel zenére van animálva, így olyan, mint egy 50 perces videoklip. Hozzátéve: narratív stílusában és dramaturgia szempontjából leginkább a Disney Fantázia (1940) című filmjéhez tudná hasonlítani. A koncert háttréül szolgáló alapanyagot végül Bucsi átvágta és új zenei narratívával együtt kiegészítve rövidfilmet készített belőle – ennek a világpremierje lesz Berlinben. A Solar Walk filmváltozatának munkálatai év végén fejeződtek be, a hangdizájner Bucsi korábbi műveiből ismert Lukács Péter volt, az új soundtracket pedig Mads Vadsholt dán alkotó szerezte. A mű szinopszisa szerint az animációs produkció utazás az űrben, teremtéstörténet, illetve melankolikus elfogadása annak, hogy a káosz egyszerre lehet csodálatos és kozmikus.

Csákvári Géza