Trumpnál van a katasztrófát hozó gyűrű?

Donald Trump amerikai elnök is bekerült a Twin Peaks világába Mark Frost Az utolsó dosszié című új könyvében, amelyben sok mindent megmagyaráz a sorozatról, de megoldást nem ad a végső rejtélyre.

David Lynch alkotótársának könyvében az elbeszélő Tamara Preston FBI-ügynök, aki a sorozat szinte minden szereplőjének szentel egy-egy aktát és főnökének, Gordon Cole-nak jelent. A könyv és az 1990-ben indult sorozat, amelynek harmadik évada idén került adásba szorosan összetartozik. A “dossziéban” lévő akták részben azt mesélik el, mi történt a szereplőkkel az elmúlt 26 évben, részben pedig újramondják, mi történt a harmadik évadban és megoldókulcsokat kínálnak a nehezen megfejthető jelenetekhez. Olyan, mintha Lynch képi ámokfutása után Frostra maradt volna, hogy elvégezze a babramunkát, elvarrja a szálakat és időről időre feltegye az olvasónak a kérdést: Ezt láttad, emlékszel? Érted már?

Frost a már ismert szereplők mellett Donald Trumpot is beleírja a Twin Peaks-be, amelynek történetét végigkíséri egy jade köves gyűrű. Ez a legkülönbözöbb szereplőknél bukkan fel, katasztrófa kíséri és a gonosz erőknek otthont adó Fekete Barlanghoz tartozik. Az egyik akta szerint a gazdag férfiakra utazó Lana Budding, miután meghalt a Twin Peaks-i laptulajdonos-kém férje, New York-ba ment. Előtte feltételezhetően hozzákerült a gyűrű. New York-ban összeismerkedik a Fifth Avenue egyik tornyának lakójával, akin egy társasági eseményen látni lehetett a gyűrűt. A férfi nincs megnevezve, de köztudott, hogy Trump Fifth Avenue-i luxuslakását hagyta ott a Fehér Házért. Frost a Variety-nek adott interjúban meg is erősítette, hogy az elnökről van szó. Trump így a twinpeakes magyarázat szerint a szerencsétlenséget jelentő gyűrűnek is köszönheti a hatalmát vagy akár egy gonosz doppelganger is lehet a Fekete Barlangból.

Valami nagyon összekeveredett az idővonalban és a szereplők személyiségében, Kyle MacLachlan, Laura Dern és David Lynch

Miközben sok új infót kapunk, a sorozat zárását tekintve nem tudunk meg sok mindent. Az évad azzal ér véget, hogy Cooper ügynök visszamegy az időben, “megmenti” Laurát, aki így nem hal meg, "csak” eltűnik. Cooper megtalálja a Carrie néven élő nőt, akinek semmit nem mond Twin Peaks neve. Visszamennek a régi Twin Peaks-i házukhoz, és Cooper ügynök felteszi a kérdés: milyen évben járunk? A nő sikít egyet és vége. A lényeg, hogy valami nagyon összekeveredett az idővonalban és a szereplők személyiségében is. Ez azonban a sorozatból is érthető és a könyv ennél nem mond el többet. Ez azonban nem feltétlenül rossz dolog, lehet hiányolni a mindent feltáró megoldást, de nagyobb csalódást okozna, ha nem kellene tovább gondolkodni, mi is történt Twin Peaks-ben, vagy azon, hogy egyáltalán hol és mikor vagyunk.

Urbán Csilla