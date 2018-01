Loveshake - Az élet összeráz címmel mutatják be a Hatszín Teátrumban Rezes Judit és Szabó Győző színházi duettjét. A színészek a valóságban is egy párt alkotnak és ezt fel is használják az előadásban, amelyben élőzene, tánc is lesz, az alkotók valódi összművészeti produkciót ígérnek.