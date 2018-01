Paks - Indulati elemek a szakmai anyagban

Tavaly 0 és 1 milliméter közötti süllyedést mértek a 4. blokk területén – tette közzé az MVM Paksi Atomerőmű. A 130 pontról mért folyamat lassuló mértéket mutat. Minden épület süllyed, hisz a talaj az épület alapozása alatt a terhelés hatására tömörödik. A feszültségek által létrehozott összenyomódás hatására új egyensúlyi állapot áll elő – fogalmaznak. A süllyedés mértéke, annak egyenlőtlensége hosszú távon se veszélyezteti sem a szerkezet, sem az atomerőművi technológia épségét és funkcióját - szögezik le.

Az állami cég szakmai anyagába indulati elemek is szűrődtek. Eszerint „riadalomkeltésre alkalmas híreszelések jelentek meg a sajtóban a 4. blokki reaktorépület süllyedésével kapcsolatban”, illetve „a Paksi Atomerőmű ezen sajátossága évtizedek óta ismert és nyilvános információ, a sajtó hatásvadász felhasználása számunkra ismeretlen célokat szolgál”. E célozgatás által akár a Népszava is találva érezheti magát: lapunk Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető - máig megválaszolatlan - parlamenti kérdései alapján két napja idézett az Országos Atomenergia Hivatal által a 4. blokk élettartamhosszabbítására kiadott engedélyből, amit csak a süllyedésmérés pontosítására tett ígéret fejében adtak ki. A szaktárca és a cég azóta született, vádaskodásokkal tűzdelt közleményei egy állításunkat se cáfolták, ellenben több olyan kijelentést is korrigálni látszottak, amilyet senki se tett.

Autóflottát bérel Paks II. Összesen több mint 800 millió forintot költ a Paks II. Atomerőmű Zrt. a vállalat dolgozói által használt autók bérlésére, illetve a gépjárművek teljes körű flottakezelésére és üzemeltetésére – derült ki az európai közbeszerzési értesítőből. A keretmegállapodásról szóló pályázatot a Mercarius Flottakezelő Kft. nyerte, amely csaknem 100 autót üzemeltet majd. Nem ez az első kiírás, amelyen sikeresen szerepel a cég: tavaly MÁV-pályázatot is nyertek. Az állami vasútvállalat akkor csaknem 13,8 milliárd forintért vett tartós bérletbe több mint 1300 közúti gépjárművet. L. T.







M. I.