Álmodozás helyett reálisan lát Dibusz Dénes

A labdarúgó NB I-ben éllovas FTC kapusa, Dibusz Dénes külföldi szerződés és válogatott szereplés helyett egy célra koncentrál: újra bajnok szeretne lenni.

Az eddigi egyetlen bajnoki aranyérmét 2016-ban elnyerő kapuvédő tisztában van vele, hogy Gulácsi Péter jelenleg elsőbbséget élvez a nemzeti csapatnál a posztján, ám nem mondott le arról, hogy egyszer átvegye a helyét.

- Az újév első napjaiban, szűkebb otthonában, Sellyén megnyert egy asztalitenisz-versenyt, valamint részt vett Tiszaföldváron egy jótékonysági futballgálán is. Fontosnak tartja, hogy amikor ideje engedi, ilyen eseményeken is tiszteletét tegye?

- Mindig jó dolog, amikor jótékony céllal lehetek ott egy eseményen, ha tehetem, az első hívó szóra igent mondok ilyenkor. Tiszaföldváron például egy volt csapattársam, Törtei Tamás szervezett gálamérkőzést, örömmel vettem részt rajta. Az asztalitenisz-verseny egy hagyományos újévi rendezvény Sellyén (onnan származik a Dibusz-család – a szerk.), nagyjából 15 éve, amikor csak tudok, ott vagyok. Ezúttal is jól éreztük magunkat.

- A teljes szünetet ilyen sportosan töltötte vagy valamelyest azért félre tudta tenni a munkáját?

- A bajnoki évzárást követő másfél, két hétben félretettem minden sporttal és focival kapcsolatos gondolatomat, aztán persze, ahogy közeledett a felkészülés kezdete, újra a munkáé lett a főszerep. A csapattal szerdán kezdjük a felkészülést, ezért egy ideje egyéni edzésterv alapján készül mindenki, így az utóbbi időkben már nehéz is lenne kizárni a focit a mindennapjaimból.

- Stabil kezdőjátékosként a Ferencvárosban végigvédte a 2017-es évet, szerepelt a válogatottban is – milyen motivációval várja az újév első edzéseit?

- A január mindig az az időszak, amikor megalapozhatjuk azt az erőnlétet, a játékot és csapategységet, amely az év hátralévő részében a sikereink alapja lehet. Szerintem a csapat hétről hétre erősödött, jól összeállt az ősszel, ezért bízom benne, hogy az előttünk álló hetekben, minél több időt töltünk együtt, csak tovább erősödik ez az összhang. Ha így lesz, remélhetőleg szép sikert fogunk elérni, nem titkolt célunk ugyanis, hogy megnyerjük a klub számára a 30. bajnok címet.

- A nagy cél elérése érdekében mit gondol, előnyös, hogy a korábbi átigazolási időszakokkal ellentétben ezúttal nem várható jelentős játékosmozgás a klubnál?

- A nagy játékosmozgás mindig annak a jele, hogy valami hibádzik vagy adott esetben erősítésre szorul a keret, ám mint korábban elmondtam, szerintem az őszi idény megmutatta, hogy összeállt a csapat. Biztosan lesz egy-két érkező és távozó is, de úgy gondolom, hogy az csak előny lehet a tavaszi folytatásra nézve, ha az állandóság megmarad. Mi, játékosok is jobban ismerjük már egymást, mostanra az edző is pontosan tudja, hogy kitől mire számíthat, így pozitív dolognak tartom, hogy most nem lesz szükség több átigazolásra.

- Az ünnepek alatt bizonyára volt ideje átgondolni az óévben történteket, esetleg megfogalmazni a jövő céljait; ábrándozott esetleg arról, hogy a közeljövőben idegenlégiósnak álljon?

- Nem vagyok álmodozó típus, inkább szeretek mindig a valóságban maradni. Nyilván egyszer nagyon jó lenne kipróbálni magam egy magasabban jegyzett bajnokságban is, de egyelőre nincsenek ilyen jellegű álmaim, nem ez határozza meg a gondolataimat. Ha jól teljesítek, nincs kizárva, hogy felkeltem majd más klubok érdeklődését is, de számomra most az a legfontosabb, hogy olyan teljesítményt nyújtsak, amivel a klub a szurkolók és magam is elégedettek lehetek.

- Nem tart attól, hogy noha ott van a nemzeti csapatnál számításba vehető játékosok között, a Bajnokok Ligájában és a német élvonalban is védő elsőszámú kapussal, Gulácsi Péterrel a magyar NB I-ből nem tudja felvenni a versenyt?

- A tények ismeretében egyértelmű, hogy Peti azáltal, hogy a Bundesligában szerepel és ott kiváló teljesítményt nyújt, mindenképpen elsőbbséget élvez a válogatottnál a többi kapussal szemben, ugyanakkor azt gondolom, hogy én is tudok olyan teljesítményt nyújtani, amivel kiérdemelhetem a kerettagságot. Ha pedig már a csapattal készülhetek, bármi megtörténhet: az sem elképzelhetetlen, hogy a mutatott formámmal meggyőzöm a szövetségi kapitányt arról, hogy érdemes nekem bizalmat szavaznia.

- Ez lehet 2018 egyik egyéni célja?

- Jelenleg engem csak az foglalkoztat, hogy a Fradival megnyerjük a bajnokságot – ha ez megtörténik, az majd megint egy új szituációt fog kialakítani.

Edzők távoztak a riválistól Kedden közös megegyezéssel szerződést bontott az FTC mögött három ponttal lemaradva második Videotonnal Csucsánszky Zoltán és Pető Tamás - közölte tegnap a fehérváriak honlapja. Pető 2015 júniusa óta az első csapat szakmai stábjában dolgozott, ahol asszisztens edzőként segítette Bernard Casoni, Horváth Ferenc, Henning Berg és Marko Nikolic munkáját is, a 2015/2016-os szezonban pedig megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot. Csucsánszky pályafutása befejezése után az utóbbi öt idényben a legidősebb korosztályok mellett volt vezetőedző.

Hatos Szabolcs