Tovább titkolózik Naffáról a külügy

Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy hónapja megígérte, Demeter Márta (LMP) mégsem tekinthet be a Zaid Naffa jordán tiszteletbeli konzullal kapcsolatos külügyi dokumentumokba – írta a Magyar Nemzet.

A képviselő Magyarországnak a Naffa tiszteletbeli konzulságát kezdeményező szóbeli jegyzékébe, illetve a kinevezéssel kapcsolatos iratokba szeretett volna betekinteni, amit jelzett is a külügyminiszter decemberi parlamenti bizottsági meghallgatásán. Szijjártó Péter ekkor azt ígérte, még aznap kap időpontot a betekintésre. Ám ez végül nem történt meg, ehelyett a külügy időhúzásba kezdett.

A tárca aztán írásban jelezte, hogy „január elején valamikor” találkozhat Magyar Levente parlamenti államtitkárral. Végül december végén Balogh Csaba, a külügy közigazgatási államtitkára levélben utasította vissza az LMP-képviselő betekintési kérelmét, arra hivatkozva, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezet nem ad lehetőséget rá.

– A kormánynak válaszai nincsenek, csak rejtegetnivalója – értékelte a helyzetet Demeter Márta, aki nem hagyta annyiban, levélben fordult Szijjártó Péterhez. „Ha még egy szóbeli jegyzéket sem hajlandó megmutatni a külügy, aminek talán alapjában véve nem sok új információt kéne tartalmaznia, akkor fölvetődik a kérdés: mégis mit titkol az Orbán-kormány?” – jegyezte meg a képviselő.

Naffa annak ellenére lehetett és lehet tiszteletbeli konzul, hogy 2001-ben, később pedig 2016-ban is megtagadták a magyar állampolgárságra vonatkozó kérelmét, miután egyszer sem felelt meg az ehhez szükséges nemzetbiztonsági átvilágításon.

Megírtuk: a Naffa-család fejének és legbefolyásosabb tagjának tudott Zaíd Naffát közvetlen üzleti szálak is fűzik az Orbán-családhoz. Egy időben ugyanis a Naffa-klán svábhegyi rezidenciájára volt bejegyezve a miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal üzletelő Gaith Pharaon több cége is, így az a vállalkozás is, amelyik éppenséggel Orbánék Cinege úti családi otthonának tőszomszédságában vett ingatlant. A bensőséges kapcsolatot bizonyította Magyar Narancs fotója is, amelyen Naffa, Tiborcz és Pharaon ügyvédje együtt szürcsölgetik a kávét a Fidesz-elit kedvencének számító Gresham Palota teraszán.

