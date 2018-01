ÁSZ-haladék a megbüntetett pártoknak - Könnyítés vagy csapda?

Féléves haladékot és részletfizetési lehetőséget ígér a gazdasági miniszter az ÁSZ által megbüntetett ellenzéki pártoknak. Varga Mihály azt javasolta a NAV-nak, hogy ne indítson behajtási eljárást, és ne érvényesítsen inkasszót az országgyűlési választások előtt. Mindez érdemben nem változtat a pártok helyzetén, mind a "tiltott párttámogatást", mind pedig az ezzel azonos összegű büntetést be kell fizetniük. Mivel a fizetési kötelezettség a pártok választások előtti gazdálkodását és az idei országgyűlési kampányát nem érinti, talán nem büntetik meg őket azért, hogy ha a márciusban esedékes állami kampánytámogatásból fizetik ki a büntetést.

Vélhetően gesztusnak szánt közleményt tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), amikor ma délelőtt jelezte, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által tiltott párttámogatás miatt megbüntetett pártoknak féléves felkészülési időszakot biztosít a Magyar Államkincstár, továbbá kérelemre részletfizetési lehetőséget ajánl fel, melynek kezdete ez év július elseje. Az ügyben Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egyeztetést kezdeményezett a NAV és az államkincstár vezetőivel.

Ismert, az ÁSZ által megbüntetett ellenzéki pártoknak a tiltott párttámogatásnak megfelelő összeget kell megfizetniük, továbbá ugyanekkora összegű büntetést is érvényesítenek - utóbbi a Magyar Államkincstár feladata.

Vagyis az ÁSZ-büntetés két tételből áll: vissza kell fizetni a tiltott párttámogatás ÁSZ által megállapított összegét, másrészt magát a kiszabott büntetési összeget is.

Erre hivatkozva írta azt Szigetvári Viktor, hogy nem lehet megúszni a pártoknak a fizetést, mert ha nem így tesznek, az adott párt állami támogatásából egyszerűen levonják majd a "tiltott párttámogatásnak" megfelelő összeget, vagyis nem adják oda nekik a pénzt, ez az összeg valamikor nyáron fog majd hiányozni az adott párt kasszájából. Ugyanakkor a másik tételt, a büntetés összegét 15 napon belül be kell fizetni az államkincstárba, ennek hiányában jön a NAV inkasszója. A büntetést több ellenzéki párt nem hajlandó megfizetni, ezt közölte az LMP, a DK és az MPL is, de Szigetvári pártja, az Együtt fizetni fog.

A Jobbik van a leginkább szorult helyzetben, Szigetvári épp az ő példájukon mutatta be, hogy itt még nem ér véget az állam fogócskája. Az Együtt politikusa szerint a büntetés összeget vélhetően nem fogja tudni befizetni a Jobbik, és a NAV érvényesíti az inkasszót. Ez viszont már Szigetvári szerint a - várhatóan március elején megérkező - listaállítás utáni kampánytámogatást is érinteni fogja, amely addig megérkezik a Jobbik (és a Többi párt) számlájára. Így szerinte ördögi kör alakul ki, mert ez várhatóan újabb állami büntetést von maga után: "Mivel a Jobbik 106 egyéni választókerületben indul, így ők 600 millió forint kapnak. Ha azonban ennek bármekkora részét is éri az inkasszó, akkor azzal a pénzzel jogilag nem tudnak majd kampánykiadásként elszámolni, hiszen az inkasszó nem kampányköltség. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a kampányfinanszírozás állami számvevőszéki ellenőrzése idején (2018 második fele) a számvevők újra pénzügyi szabálytalanságot fognak megállapítani mindazon pártoknál, amelyeknek a kampánytámogatását érinti az inkasszó. Ennek pedig újabb büntetés lesz az eredménye 2018 végén."

Vagyis Szigetvári szerint, akinek érvelését a sajtó magáévá tette, a mostani büntetés további büntetéseket hoz magával, "ördögi kör" alakul.ki. A Fidesz állama tehát így vagy úgy, de be fogja hajtani az összes megbüntetett párton a szerintük megfizetendő összeget.

Az NGM mostani közleménye érdemben nem változtat a pártok helyzetén, mind a "tiltott párttámogatás", mind pedig a büntetés összegét továbbra is várja az állam, talán az "ördögi kör" nem fog kialakulni. A nemzetgazdasági miniszter ugyanis azt javasolta a NAV-nak, hogy ne indítson behajtási eljárást és ne érvényesítsen inkasszót az országgyűlési választásokat megelőzően. "Így az ÁSZ által előírt fizetési kötelezettségek a pártok választások előtti költségvetési gazdálkodását és a kampány támogatásokat nem érintik" - írta az NGM arra utalva, hogy a pártok kifizethetik az államtól kapott kampánytámogatásból a büntetést, ennek nem lesznek a pártokra nézve következményei. Ugyanakkor az NGM hozzátette: "a törvényeket mindenkinek be kell tartani, a politikai pártoknak is, a törvénysértés következménye alól felmentést adni senkinek nem lehet". Továbbá az érintett politikai pártokat felszólították, hogy a törvénytelen gazdálkodás miatti befizetési kötelezettségek ütemezéséről, a részletfizetés rendjéről kezdeményezzenek egyeztetést a Magyar Államkincstárral, valamint a NAV-val.

A most meglebegtetett "könnyítés" Szigetvári szerint mindazonáltal csapdának tűnik, az egész eljárást legitimizálnák azzal, ha egyeztetni kezdenének a részletfizetésről és haladékról.