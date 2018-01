Mázsát és koporsót is lehet árverésen venni

Autókra, GPS-ekre, mázsára és más ingóságokra is lehet licitálni a NAV-nál. A Csongrád megyei igazgatóság által eladásra kínált vagyontárgyakról a Délmagyar számolt be. Az adóhatóság egyetlen eladó ingatlant hirdet a megyében - diákhitel-tartozás miatt foglalták le.

Kocsiból és kisteherautóból ötöt árulnak – 20 ezer forinttól 2,8 millióig. A legdrágábban egy 2008-as, 158 ezer kilométert futott KIA Ceedet kínálnak, ami a becsérték feléért, 1,4 millióért is elvihető.



Ingatlanból csak egy kerül kalapács alá: egy vásárhelyi belterületi, bekerítetlen telek, amelyet 900 ezerre becsülnek. Az adatlapból kiderül, hogy egy magánszemély 2,4 milliós diákhitel-tartozása miatt foglalta le a NAV.

Elárvereznek ezeken kívül földméréshez használatos GPS-eket 250 ezerért, irodai faxos telefonokat, mázsamérleget, használt laptopot, nyomtatót és CRT-tévét pár ezer forintért. A legbizarrabb tétel jelenleg az a hét darab vadonatúj bélelt koporsó, ami korábban egy temetkezési cégé volt. Ezeknek a „natúr bükk, világosbarna, fából készült, levélmintás" daraboknak a becsértéke 75 ezer forint. Már ha valakinek szüksége volna rá.

Lehet a NAV-nál máshol is jó boltot csinálni. Aki hajlandó utazni is egy-egy jó vételért, a háztartási gépek, festmények, bútorok és ruhaneműk mellett a győri NAV-tól vehet például 120 darab gyermeknapszemüveget darabonként 300 forintért, beszerezhet egy raklap gyógytapaszt 1,8 millióért Nógrádból vagy 395 darab álló ruhafogast, darabonként 5 ezer forintért Pest megyéből. Műanyag hajcsipesz, viaszosvászon terítő vagy légyfogó szalag szerepel még a kínálatban, de horgászfelszerelésekre, esküvői ruhára és két rekesz sörre is licitálhat a figyelmes böngésző.