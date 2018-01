Karácsony: a többség nem lehet ellenzékben! (videó)

A Párbeszéd társelnöke, pártja és a szocialisták közös miniszterelnökjelöltje az MSZP budapesti évadnyitóján egyebek mellett arról beszélt, hogy a magyar emberek többsége változásra vágyik, ezért létre kell hozni a változást akarók szövetségét. Közös országot csak közös akarattal lehet létrehozni, ehhez pedig közös ajánlat, közös miniszterelnök-jelölt kell. A fideszes áldemokrácia helyett cél a szociális demokrácia kialakítása, amelynek lényege, hogy az embert állítsa a középpontba, a hatalom legyen az utolsó.

Hiába állapodott meg még decemberben külön listákról az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK), a szocialisták továbbra sem mondtak le a teljes ellenzéki oldalt összefogó közös listáról, valamint a közös miniszterelnök-jelöltről. A párt budapesti évadnyitó rendezvényén, a Dürer Rendezvényházban ugyanis szinte az összes felszólaló politikus – így Karácsony Gergely, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje, valamint Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke is – arról beszélt, hogy tetemes előnye ellenére legyőzhető a Fidesz, de ehhez elengedhetetlen az összefogás. – A Fidesz csak ahhoz ért, hogy megossza a népet és az országot, Orbán Viktor ugyanis pontosan tudja, a szövetségben van az erő – jelentette ki Karácsony Gergely. Úgy vélte, a kormánypártokat már kevesebb, mint a választók fele támogatja, ám ez a kisebbség a „legjobban szervezett kisebbség”. – Nekünk az a dolgunk, hogy megszervezzük a többséget, a többség nem lehet ellenzékben – fogalmazott a politikus, Orbán Viktor korábbi, „a haza nem lehet ellenzékben” kijelentésére utalva.

Karácsony Gergely egyébként nem először teszi egyértelművé, hogy csak közös indulással tudja elképzelni a kormányváltást. Vasárnap például a Spinoza Házban beszélt arról, hogy az LMP-t is szívesen látná az ellenzéki összefogásban, ráadásul azt is megjegyezte: ha az ökopárt vezetője is együttműködne, akkor visszalépne Szél Bernadett javára. Lapunk információi szerint egyébként erre nincs esély, az LMP továbbra is önálló indulásban gondolkodik. Kérdéseinkre a párt sajtóosztályán azt közölték, hogy „Karácsony Gergely álláspontja mind a stratégiai, mind az elvi kérdéseket illetően elég gyakran változik az utóbbi időben, ezért az LMP ezek követése helyett inkább a választók valódi problémáival foglalkozik”.

Azt is megjegyezték ugyanakkor, hogy „az LMP továbbra is mindenkivel hajlandó együttműködni, aki korszakváltást akar", de rossz kompromisszumokat nem kötnek, és nem segítik "azok túlélését, akik kétszer kétharmadhoz segítették Orbán Viktort”. Az ellenzék összeborulásának fontosságát mindenesetre sokan felvetették az elmúlt hónapokban, a 168 óra e heti számában például Lányi András beszél egy elvtelen, program nélküli, tisztán technikai megállapodásról. Úgy vélte, a pártok egy ilyen együttműködés során egyértelművé tehetnék: „Semmiben sem értünk egyet, a céljaink nem közeledtek egymáshoz, kizárólag azért fogtunk össze, hogy elhárítsuk a katasztrófát, amit a Fidesz további kormányzása jelentene”.

Kunhalmi Ágnes is komoly kockázatot lát az ellenzéki erők szétaprózódásában, szerinte ugyanis „ha nincs közös miniszterelnök-jelölt és nincs közös lista, akkor automatikusan kétharmada van a Fidesznek”. Mint mondta, be kell fejezni testvérháborút, a baloldalnak pedig nem lehet az az egyetlen célja, hogy kinek a listáján lesz több szavazat. A politikus egyébként láthatóan baloldali hívószavakkal akarta meggyőzni hallgatóságát. Szót emelt például a külföldön dolgozó magyar munkások mellett, akiket az osztrák kancellár a nyugati életszínvonal akadályának lát, ám Orbán Viktor szerinte ezt szó nélkül hagyta. Kunhalmi is megjegyezte, hogy nincs többsége már a kormánynak, több mint 55 százalék ugyanis másra szavazott 2014-ben. – Nemhogy kétharmadot nem akartak nekik adni, hanem már kormányra sem akarták engedni őket – fogalmazott.

Karácsony Gergely beszédében a szociális demokrácia létrejöttét ígérte, a közvélemény-kutatások által mért tetemes Fidesz-előny miatt pedig azzal vigasztalta a hallgatóságot, hogy ha a berlini fal lebontását előre tudták volna, nem is omlott volna le. Szerinte ugyanis mindenki a másikra várt volna.

Lőrincz Tamás