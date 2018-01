Gyermekpornográfia - Senki nem megy börtönbe

A büntetések eltérő mértékében közrejátszott, hogy a súlyosabb ítéletet kapottaknál a bíróság nemcsak a gyermekpornográfiát, de a szexuális visszaélést, valamint a szeméremsértést is megállapította.

Jelentősen enyhítette több, gyermekpornográfiáért megvádolt férfi büntetését a Kaposvári Törvényszék. A grémium az első fokú, letöltendő szabadságvesztésre vonatkozó ítéletét mindannyiszor felfüggesztettre változtatta.

A vádirat szerint két, a 12. életévét még be nem töltött lány úgy döntött, létrehoznak egy Facebook-oldalt és egy hozzá tartozó e-mail fiókot, ahová mezítelen fotókat és videókat töltenek fel magukról. A képeket és a kisfilmeket elkészítették, hozzáférhetővé tették, erre sokan rá is kerestek. A vádlottak azonban nemcsak megnézték, de le is töltötték a fotókat, emellett felvették a kapcsolatot a gyerekekkel. Akadt köztük, aki csak újabb anyagokat kért a lányoktól, mások viszont saját mezítelen fotójukat is elküldték, sőt, voltak, akik találkozót kértek a két gyerektől, s még azt is felajánlották, hogy kifizetik az útiköltségüket. Az egyik lány szülei megtalálták a családi laptopon a férfiak szexfotóit, s feljelentést tettek a rendőrségen, így lebukott a pedofil társaság.

Az ügyészség tizenhárom vádlott ellen emelt vádat, a Siófoki Járásbíróság első fokon három vádlottat 2,5-3 év letöltendő, ötöt 14-22 hónap felfüggesztett börtönre, míg a többieket 280-300 óra közérdekű munkára ítélte. A szerdai kaposvári tárgyaláson a törvényszék tanácsa többek büntetését enyhítette: a letöltendő börtönöket egy év tíz hónap, 2 év; a három év letöltendő börtön helyett, két év, 3 év felfüggesztett börtönre módosította. Az első fokon felfüggesztettre ítélteket jogerősen közérdekű munkára kötelezte, az egyetlen, még nem jogerős közérdekű munka büntetést pedig pénzbüntetésre változtatta.

