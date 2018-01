Még mindig Paks - Megválaszolatlan kérdések

Információs központot és támogató, minősítésszerző programot indít a paksi bővítés iránt érdeklődő magyar vállalkozások számára a kormány – derül ki „a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter”, Süli János parlamenti válaszából, amit Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető hét, a bővítés körülményeit firtató írásbeli kérdéssorára adott. Ez azért fura, mert az év elejére már a több ezermilliárdos orosz beruházás terepmunkáit és az első kiszolgálóépületek felépítését ígérik. Ehhez képest egy vállalkozói tájékoztatóközpont beindítása akár megkésettnek is tűnhet. Ráadásul szakértők szerint a hazai cégek leginkább a konkrét építésben juthatnak érdemi szerephez. Süli János ugyanakkor biztosítja a képviselőt, hogy nem csak, bár irányokat nem vet fel.

Mindezek azt a célt szolgálják, hogy az államközi szerződésben rögzített 40 százalékos magyar beszállítói arány elérhetővé váljék – fogalmaz. A miniszter így újfent megerősíti, hogy az arány nem kötelező, csak szándék. Kevéssé biztató, hogy a beruházást végző orosz Roszatom által ez év novemberig eldöntött versenytárgyalásoknak a Direkt36 nevű oknyomozó portál által közzétett listája szerint az orosz állami cég eddig mintegy háromszázmilliárd forintot osztott ki. Ennek 99 százalékát orosz cégek nyerték, a magyaroknak pedig egy százalék jutott. Igaz, az arányok még változhatnak, hisz – mint arra Süli János is utal – az orosz fél szerződésben vállalta, hogy költségvetése 55 százalékát érdekeltségi körén kívül költi el.

A felvetések nagy száma és az irat hosszúsága ellenére az írásbeli válasz kevés további érdemi újdonsággal szolgál. A műfaj tág kereteit jelzi, hogy az ellenzéki képviselő kérdéseinek mintegy kétharmadára – körülbelül húszra – Süli János még csak nem is utal. Tóth Bertalan arra is kíváncsi lett volna, hogy a kilátásba helyezett 40 százalékos hazai beszállítói részarány szempontjából mi számít magyar vállalkozásnak: nézik-e például a tulajdonosi hátteret vagy annak változását. Ám erre se érkezett felelet. Mindazonáltal a miniszter biztosítja a képviselőt, mindenki mindenre figyel. Ide tartoznak az erőmű jövőbeni villamosenergia-csatlakozásai is, bár ennek részleteit szintén homályban hagyja.

Bővítenék a szociálisfa-támogatást Törvényjavaslatot nyújtott be a szociális tűzifa-támogatás jelenleg 4 milliárdos keretének 8 milliárdra emeléséről Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarország (PM) társelnöke. A jelenlegi rendszerben kevés rászorulóhoz jut el az ingyentüzelő, ami eleve legfeljebb egy téli hónapra elég – vázolta lapunknak javaslatuk mozgatórugóit az ellenzéki képviselő. Ráadásul az adag sokszor érdemtelenül, gazdagabb Fidesz-közeli háztartások otthonait melegíti – véli. A kiosztást is sürgetné, hisz szavai szerint ennyihez is sokan csak februárban jutnak hozzá. Így továbbra is országszerte terjed a súlyosan szennyező hulladékégetés, amibe tapasztalataik szerint olykor ruhaadomány is keveredik. A PM szintén oszt tüzelőt. Szabó Tímea biztos benne, hogy javaslatuk a parlamentben már bizottsági szakban elbukik.







Marnitz István