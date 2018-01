Büszkék a szíriai győzelemre

Az oroszok 2017 kapcsán büszkék a szíriai katonai győzelemre, az év emberének látták Putyint, és nem érdekli különösebben őket a nyugati szankciók sorsa sem.

A legnagyobb orosz lapok, hírportálok és közvélemény-kutató intézetek számba vették, mit tartanak az év eseményének az orosz emberek és kit választanak az év emberének. A végeredmény egy tekintetben hasonló, függetlenül attól, kormányközeli vagy a hatalomtól távolságot tartó szerkesztőségek összegezéséről van-e szó. Az élen Szíria és Putyin.

Az év eseményének hazai és nemzetközi vonatkozásban, mint a FOM független közvélemény-kutató megállapította, a szíriai helyzet bizonyult: a győztes orosz csapatok kivonása, az Iszlám Állam legyőzése. A legjelentősebb hazai események listájának élére a Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő, Kercsi szoroson átívelő híd építése és az orosz sportolókat sújtó doppingbotrány került. A világesemények közül a megkérdezettek az amerikai elnökválasztást, Trump győzelmét és az olimpia megszervezését emelték ki.

Elenyészően kevesen (2 százalék) sorolták az év legfontosabb eseményei közé az Októberi Forradalom századik évfordulóját, és a megkérdezetteknek mindössze egy százaléka említette meg Vlagyimir Putyin utazásait, találkozóit, beszédeit, elnökjelölését vagy a bér- és nyugdíjemeléseket, a hazai terrorcselekményeket, az ár-drágulást. Ami a világot illeti, az oroszokat nem izgatták fel sem az észak-koreai rakéta kísérletek, sem az ukrajnai események, meglepően kevesen (egy százalék) említették meg a Nyugattal kiéleződő feszültséget és a szankciókat.

Az év embere a politikusok közül a FOM-nál Vlagyimir Putyin lett, őt követi leszakadva Szergej Lavrov külügyminiszter, Szergej Sojgu védelmi miniszter és a botrányos szerepléseiről ismertté vált populista Vlagyimir Zsirinovszkij. Az utolsók között találjuk a választási részvételtől eltiltott ellenzéki politikust Alekszej Navalnijt, a kommunista pártvezetőt Gennagyij Zjuganovot, a kormányfőt Dmitrij Medvegyevet, Csecsenföld fejét Kadirovot, és Putyin női kihívóját Kszenyija Szobcsakot.

A WCIOM orosz közvéleménykutató központnál „Szíria felszabadítása” áll az élen, sokkal kevesebben jelölték meg az amerikai elnökválasztást, az ukrajnai konfliktust, a hazai témák közül pedig a "Krími híd" építését. Az év botrányának az orosz sportolók olimpiától való eltiltását tartják és az Uljukájev volt miniszter elleni pert. Itt szerepel a szentpétervári metróban elkövetett terrorcselekmény is. Az év legjelentősebb politikusainak listáján itt is Putyin, tőle leszakadva pedig Lavrov, Zsirinovszkij, Sojgu és Medvegyev szerepel.

Az emberek hangulatát is igyekeztek felmérni. Sok ember számára 2017 nagyon nehéz év volt, mégis bizakodva tekintenek a változások elé.

A nagyobb orosz hírportálok is elkészítették a maguk felmérését. Az állam kezében lévő RIA Novosztyi honlapon megjelent terjedelmes elemzés szerzője, Rosztyiszlav Iscsenko külpolitikai szempontból sikeresnek minősítette 2017-et. Kiemelte a Szíriában aratott győzelmet, a formálódó orosz-iráni-török szövetséget. Úgy véli, a Közel-Kelet a Sinai-félszigettől egészen a pakisztáni-indiai határig Oroszország, Kína és Irán közös ellenőrzése alá került. Amerika volt szövetségesei új pártfogókat keresnek, még Szaúd-Arábia is elbizonytalanodott. Az amerikaiaknak nincs jövőjük Afganisztánban, egész Euroázsia kivéve az Európai Uniót a Sangháji együttműködési szervezetbe tömörül. Kína számára Oroszország erős hátországot biztosít, mint ahogy Kína is Oroszországnak. A hivatalos véleményt tükrözve az elemző azt állítja, hogy a Nyugat nem képes kritikus fölényre szert tenni egyetlen irányban sem. Olyan vágyakat is megfogalmaz, amelyek Kelet-Európa jelentős átrendeződésére vonatkoznak. Az elemzés kizárólag annak bizonyítására törekszik, hogy Oroszország helyzete szilárd.

Az Expert Online ezzel szemben azt a kérdést tette fel az olvasóknak, mi lepte meg, vagy rendítette meg őket leginkább 2017-ben? A szíriai győzelem mellett győzelemként emelik ki a cseppfolyósított gáz első orosz gyári egységének beindítását. Vereségként élték meg viszont a gazdasági növekedés megtorpanását, sőt visszaesését, a kereskedelmi bankszektor rossz állapotát, az egyenlőtlenség növekedését a gazdagok és a szegények között.

Barabás Péter