Harcban állunk

Magyarország harcban áll, de legalábbis harcra kész(ül). A nemzetközi helyzet is egyre fokozódik, ezért épülnek a lőterek, ezért készül akcióterv óvodáknak, iskoláknak, hogy nehogy váratlanul érje őket egy terrortámadás. Szerintem lesz itt hamarosan légóoktatás is, lesznek óvóhelyek, bunkerek és a többi. Elő is kerestem az 1952-ben már második kiadást megért "Légoltalmi ismeretek a lakóházi (önvédelmi) szervek részére" című, évtizedek óta féltve őrzött könyvecskémet. Sajnos, az akkori légoltalmi utasítások mára már többnyire elavultak, sőt jó néhány már akkor sem volt nyerő.

Méhes János