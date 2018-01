Hat mérkőzést várnak a férfi kézisektől az Eb-n

Komoly ellenfelekkel játszik a Horvátországban pénteken megkezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon a jelentős átalakuláson áteső, több rutinos játékosát nélkülöző magyar válogatott, a kiutazás előtti szerdai sajtótájékoztató ugyanakkor derűlátó hangulatban zajlott.

„Jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Izgatottan várom a tornát, mert nagyon erős csoportba kerültünk, ugyanakkor felkészültünk, s alig várjuk a kezdést” – mondta el a nemzeti csapat élén tavaly nyár óta dolgozó Ljubomir Vranjes, aki betartotta korábbi ígéretét, amelyben vállalta, hogy idővel magyarul nyilatkozik majd. Próbálkozásával természetesen kivívta a jelenlévők szimpátiáját. A svéd tréner aztán angolul hozzátette: tisztában van vele, hogy nem esélyesként utaznak az Európa-bajnokságra, hiszen az olimpiai bajnok dánok és a spanyolok is a világ legjobbjai közé tartoznak, ám a Csehországgal kiegészülő csoportban mindhárom ellenfelüket megpróbálják legyőzni.

A célok eléréséhez ugyanakkor adott esetben akár csak a csehek megverése is elegendő lehet, amint ugyanis Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke előzőleg elmondta, a csapattal szemben a középdöntős szereplés kivívása az elvárás. Ehhez legalább harmadikként kell végezni a kvartettben, annak ellenére is, hogy a gárda életében jelentős változások történtek: a tavalyi világbajnoksághoz képest Nagy László, Iváncsik Gergő, Iváncsik Tamás, Gulyás Péter, Zubai Szabolcs, Fazekas Nándor és Ilyés Ferenc is lemondta a válogatottságot, Nagy Kornél nem kíván szerepelni a kontinenstornán, Faluvégi Rudolf és Győri Mátyás pedig sérült. Az MKSZ elnöke ezzel együtt arról számolt be, hogy akkor jár jutalom a játékosoknak, ha legalább a nyolcadik helyen végeznek.

„Az alapvető célkitűzés, hogy hat mérkőzést játsszon a csapat, de természetesen minden plusz sikernek örülünk. Emellett rendkívül fontos, hogy a sok fiatal játékos minél több tétmeccsen minél több időt tudjon a pályán tölteni” – fogalmazott Kocsis.

Magyarország szombaton a dánok ellen kezdi meg szereplését a kontinenstornán.

H. Sz.