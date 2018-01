Baráti kör - Pintér Mészáros közelében

Mészáros Lőrinc érdekeltségének tőszomszédságába került Pintér Sándor belügyminiszter családi cége. Az Immobil 2000 Ingatlanközvetítő Kft. december közepén résztulajdont szerzett abban a cégben, amely a Mészáros-médiabirodalom központjává tett egykori Népszabadság-székház melletti Kiscelli irodaházat üzemelteti.

Az Immobil 2000 Kft.-ben az ügyvezető a belügyminiszter felesége, Pintér lányai pedig résztulajdonosok egy ciprusi hátterű ingatlanforgalmazó cég mellett. Az ingatlanos cégben korábban maga Pintér Sándor is társtulajdonos volt, illetve egy ingatlanos cégén keresztül Garancsi István Orbán-közeli milliárdos is. A cégbírósági iratokból kiderül: a Kiscelli irodaházat üzemeltető cég tulajdonrészének megvásárlását a Gránitbank finanszírozhatta, mivel a pénzintézet a vétellel egy időben jelzálogot jegyzett be az üzletrészre.

B. Z.