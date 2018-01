Fel kell hívni a magyarországi cigányság figyelmét az egyre szaporodó, megtévesztő szándékú kamupártokra, ennek érdekében a Lungo Drom tájékoztató kampányt indít a következő időszakban – számolt be Farkas Flórián, a szervezet elnöke a Magyar Hírlapnak. A nyilatkozatban Farkas – aki fideszes parlamenti képviselő és miniszterelnöki biztos is egy személyben – a fideszes kormány romapolitikáját is méltatta.