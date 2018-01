Különös fináncper Miskolcon

Magas rangú megyei pénzügyőr vezetőkkel szemben folyik eljárás a Miskolci Törvényszéken – tudósít a Borsod Online.

Az ügyben hat vádlott szerepel, két férfit vesztegetéssel, négyet annak elfogadásával gyanúsítanak.A vádpontok szerint a hivatali vezetők több esetben is értesítették ismerőseiket a várható ellenőrzésekről. Voltak, akik nem tettek vallomást, mások igyekeztek magyarázatot adni a felmerült vádakra.

A bíróság és az ügyészség például arra volt kíváncsi, hogyan fordulhatott elő, hogy az egyik pálinkafőzéssel foglalkozó vállalkozó csak figyelmeztetést kapott amiatt, hogy későn és hiányosan kitöltve adta le a bérfőzési lapokat.

A vádlott elmondta, az érintettnek az első ilyen jellegű hibája volt. Szerinte egyébként az apparátus is igencsak szűkös volt, sok ügyben jártak el és a bírságolási gyakorlatuk is szigorúbb volt a régió másik két megyéjéhez képest. Egységes bírságolási rend sem volt az országban, de védekezésül megemlítette, a pálinka-szabadságharc közepette az értekezleten elhangzott, nem feltétlenül kell büntetéseket kiszabniuk.

A munkatársak egyébként igyekeztek egységes gyakorlatot kialakítani, egyeztettek egymással és főnökeikkel a korábbi ügyek tapasztalatai miatt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyébként is arra törekedett, hogy ügyfélbarát hatóság legyen, bár konkrét utasítások nem hangzottak el arra vonatkozóan, ez miben is jelentkezik. A büntetés kiszabása helyett a figyelmeztetés és a javítási lehetőség ennek is tekinthető.