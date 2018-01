Karácsony vezeti az MSZP és a Párbeszéd közös listáját

Az MSZP és a Párbeszéd közös listán méretteti meg magát az áprilisi választáson, a listát pedig Karácsony Gergely vezeti majd - jelentette be Molnár Gyula, az MSZP elnöke. A közös pártlista egyben azt is jelenti, hogy a választáson nem az összes leadott szavazat 5 százalékát kell megszerezni a parlamentbe kerüléshez, hanem a voksok 10 százalékát. Molnár Gyula szavai szerint az összefogásban részt vesznek a Liberálisok is.