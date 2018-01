Orbán megrögzött futballmániájáról cikkezett a Guardian

A Guardian közölt cikket e címmel a magyar kormányfő labdarúgással kapcsolatos megszállottságáról. A lap szerint a felcsúti Pancho Aréna sokkal inkább székesegyház benyomását kelti, mintsem stadionét. A pálya 3800 fő befogadására képes, amely „kétszer annyi, mint ahányan a településen élnek”. Ugyan Puskás Ferencnek semmi köze sem volt Felcsúthoz, a csapat a magyar sztár nevét vette fel.

A stadiont amúgy sem a helyieknek találták ki, a parkolóhelyeket magyar oligarcháknak foglalták le. Külön hely jut „Csányi Sándornak, Magyarország leggazdagabb emberének, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökének, egy másik Garancsi Istvánnak, a Videoton elnökének és vállalkozó oligarcha társának, Szíjj Lászlónak”. Két további hely jut Mészáros Lőrincnek, Felcsút polgármesterének, a Puskás FC elnökének – teszi hozzá a brit lap – és persze egy helyet kap maga Orbán Viktor is, aki „gyermekkorának egy részét Felcsúton töltötte”.

A lap cikkében részletesen foglalkozik a magyar kormányfő politikai pályafutásával, pálfordulásával. Illetve azzal, hogyan vált a stadionok fejlesztése a kormány új koncepciójává. Megjegyzi, az MTK is az építkezések haszonélvezője lett. A Guardian megkérdezte Deutsch Tamást, az MTK elnökét is, aki a klub stadionját „focikastélynak” minősítette. Deutsch szerint hamisak azok a vádak, melyek szerint miért kell stadionépítésekre költeni a pénzt egy olyan országban, ahol a lakosság 40 százaléka a létminimum alatt él, mert „az oktatásra, egészségügyre, az infrastrukturális fejlesztésekre is sokat költünk”.