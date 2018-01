Etető - Sebes György: A Piramis csúcsán

A vízcsapból nem ő folyik. De ez inkább csak a kivétel, amely erősíti a szabályt. A tévénéző, a rádióhallgató, a moziba vagy a színházba járó nem tudja elkerülni a találkozást Stohl Andrással. Ám mégsem lehet olyan érzésünk, hogy ez már sok belőle. Mert nagyszerű színész és profi, hiteles tévés. Még akkor is, ha közben kétségkívül celeb. Szinte mindent lehet tudni róla, jelen van mindenütt, de nem unalmas és a sok szereplés ellenére sem teng túl. Ami azért nagy szó.

Nem egy interjúban őszintén elmondta, sokat kell keresnie. Ha havonta másfél milliót előteremt, akkor van nullán. Ehhez persze rengeteget kell dolgoznia. Emiatt otthagyta a Vígszínházat is, de szerepeit azért viszi tovább. Mellettük újakat is vállal. Miközben hónapok óta hajnalban kel, mert - Pataki Zitával és Janklovics Péterrel - vezeti a Class FM reggeli műsorát. Amire előző nap mindig fel kell készülni. Utána - előtte, mellette - még szinkronizál (abban is kitűnő), s most már tévéműsora is van.

Stohl hosszú évekig az RTL Klub egyik arca volt. Műsorokat vezetett - szintén remekül -, s miután letöltötte börtönbüntetését (ittasan, kicsit drogosan súlyos autóbalesetet okozott), "csak" mint színész térhetett vissza: főszerepet kapott egy sorozatban. A Válótársak harmadik évada éppen most kezdődött el, ám közben - nem csekély szenzációt keltve - átigazolt a TV2-höz. Előbb zsűritag lett a Sztárban sztár műsorában - ott is hiteles volt. Most viszont egy olyan vetélkedőt vezet, amelynek hasonmását az RTL is megcsinálja. Nem tisztünk eldönteni, hogy ebben a nem teljesen tisztességes vetélkedésben melyik társaságnak van igaza, melyik lopott esetleg a másiktól, de az biztos, hogy Stohl hozza csúcsformáját.

A Piramis című műsor - amely az RTL-nél A fal címet kapta - némi tudást vegyít nagy adag szerencsével. Miközben a versenyző párosoknak könnyebb vagy nehezebb kérdésekre kell válaszolniuk, a nyereményük attól függ, hogy egy falon lezúgó labda melyik lyukba esik. Így aztán egy jó válasz érhet akár 10 millió forintot is, de nagy összegeket bukhatnak, vagy veszíthetnek el, ha rossz a felelet, esetleg csak hatalmas pechjük van. Ez a hullámvasút magával ragadja a nézőt. De még inkább a játékosokat, akik magukból kivetkőzve sikoltoznak, ugrálnak, örülnek, vagy éppen szomorkodnak.

És itt van szükség a műsorvezetőre. Aki együtt él a játékkal, osztozik a versenyzők érzéseiben, miközben a nézőt is képviseli. Ha túl harsány az egyik játékos, Stohl mindjárt visszafogottabb lesz. A végjátéknál - amikor eldől, nyernek-e egyáltalán a résztvevők - a maga módján igyekszik segíteni, megőrizve egyúttal semlegességét és kívülállását. Ez valódi színészi feladat - Stohl tehát elemében van -, de több is annál. Kicsit pszichológus, kicsit barát, kicsit főnök. Képes rá, hogy emberi sorsokat mutasson be a szűkre szabott keretben, s ez a játék ettől lesz valóban érdekes. Stohl hangjával és személyiségével egyaránt hozzátesz a műsorhoz, amely rá épül, s ő bírja a terhet.

De azért ne felejtsük el, ez az egész a nagyszabású etetés része. Arról szól, hogy a nézőt a képernyő elé szegezze, s ne is akarja elhagyni a programot, amikor jönnek a reklámok. Azok pedig jönnek, rengeteg van belőlük, nyilvánvaló, hogy ezt a műsoridőt jól el lehet adni. Nem számoltak rosszul: az első teljes héten A Piramis a harmadik legnézettebb műsornak bizonyult. Mégpedig úgy, hogy nem is jelezték előre. Már két hét telt el úgy, hogy az előre kiadott programban az Extrém Activity című vetélkedő szerepel, helyette azonban mindig A Piramis van a TV2-n. Emiatt kellett lépnie az RTL-nek is: ezen a héten már szembeállították vele a Barátok közt-öt, ami hosszú ideje egyik legsikeresebb sorozatuk. Ha már A fal egyelőre nem készült el, valamivel ellensúlyozni kell a konkurencia sikerét. Majd kiderül, kinek a számítása vált be.

Stohl Andrásnak bizonyára nem nagy öröm, hogy ebben a harcban őt is felhasználják. De férfiasan viseli, mert szerepelhet és még fizetnek is érte (nyilván nem keveset). Miközben főhősünk portréjához az is hozzátartozik, hogy - jó ismerői szerint - nagyon rendes és önzetlen ember. Előfordult például még a kétezres évek elején, hogy - mert épp szabad estéje volt - ingyen fellépett egy talk-showban, mert a barátja megkérte rá. Amiből az is kiderül persze, hogy a színpadnak semmilyen körülmények között nem tud ellenállni. Így lehetett egyik főszereplője a decemberben bemutatott Álomutazó című zenés játéknak. Szerepe szerint egy olyan apát játszott (sőt, énekelt), akinek - a távoli jövőben - nincs ideje a kisfiára, mi több, olyan csodaszeren dolgozik, hogy ne is kelljen felesleges alvással tölteni az egyébként másképpen is hasznosítható időt. Nem tudni, vajon kicsit saját magát alakította-e a színpadon, de az biztos, hogy a főhős akár Stohl András is lehetne. Bár igaz, neki, a színésznek, műsorvezetőnek és főállású celebnek annyi elfoglaltsága van, hogy bizonyára nem lenne ideje feltalálni semmilyen csodaszert.

Viszont a néző akár csodának is felfoghatja, hogy napjaink egyik legjobb színészét oly sok szerepben láthatja. Közben talán azt is elfelejtheti, hogy folyamatosan etetik.

Sebes György