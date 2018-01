Kevesebb adó jut a civileknek

Az adóhatóságnál a tegnap megjelent közlemény szerint 29 362 civil szervezetet regisztráltak - ők reménykedhetnek abban, hogy az adózók 2017. évi személyi jövedelemadójának (szja) egy százalékát számukra felajánlják az adózók.

A lista - ha kis mértékben is - már most is foghíjas, hiszen közülük húsznak az adószámát már törölték, illetve a felszámolás sorsára jutottak. Aligha tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy a felajánlások tényleges időpontjáig ez a szám még növekedni fog. A törölt adószámosok közül érdekes alapítványokra bukkanhatunk. Köztük van az ökölvívó szövetségi elnök, profi világbajnok Fóton bejegyzett sportegyesülete, vagy egy népszerű fővárosi sportklub teke és akrobatikus gimnasztika sportalapítványa. A pécsi Határon túli Magyar Ifjúságért Alapítvány éppúgy a törlés sorsára jutott, mint a Csángóföldi Gyermekek Magyar Oktatásáért Közalapítvány, akárcsak Kárpát-medence Gyermekeikért Kulturális Egyesület, és a XVI. kerületi polgárőröket támogató szervezet is.

Az adóhatóságnak az a döntése, hogy a személyi jövedelemadó (szja)-bevallásokat az adózó helyett kitöltik - vagyis az e-szja-bevallás - a civilszervezetek szempontjából jelentős bevételkieséshez vezetett. Mintegy 12 százalékkal kevesebb szja-t juttattak 2017-ben a civilszervezeteknek az adófizetők, mint egy esztendővel korábban, a felajánlások összértéke pedig a 2016-os 8,5 milliárdról 7,5 milliárd forintra csökkent. Szakemberek szerint a bevallás kitöltése mindenképpen egyszerűsödött, de bebizonyosodott az az előzetes félelem, hogy az adózók egy része nem bíbelődik az 1 százalékokkal.

Mindez nem befolyásolta azt, hogy továbbra is a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapta ismét a legmagasabb, 142 millió forintos forintos felajánlást, de még ők is vesztettek 33 millió forintot. A Gyermekrák Alapítvány viszont évről évre veszít a népszerűségéből, a 2016-os 64 millió helyett meg kellett elégedniük 44 millió forinttal. Viszont a Daganatos.hu Alapítvány második tudott lenni a maga 115 millió forintos felajánlásával. Feltehetően ide csoportosultak át azok a pénzek, amelyek a nagy vesztesektől származtak. A Daganatos Gyermekekért Alapítvány 48, az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány pedig 41 százalékkal kevesebbet könyvelhetett el, mint 2016-ban. A kieső bevételeket mindenütt nehéz lesz pótolni.

Mindenesetre elgondolkodtató az, hogy az e-szja bevezetése után az adózók tekintélyes része úgy véli, hogy nincs tennivalója már, elfogadják a NAV "ajánlatát", s eközben megfeledkeznek arról, hogy az 1+1 százalék felajánlás aktív cselekedetet igényelne tőlük, akár papíralapon, akár az ügyfélkapuk értesítési keresztül.

A NAV tegnap kezdte kiküldeni a tájékoztató leveleit az idei szja-bevallásokról, illetve jelentette meg a regisztráltaknak az ügyfélkapuk tárhelyein. A postán kiküldött levelekhez a NAV az adó 1+1 százalékának felajánlására szolgáló nyomtatványt, rendelkező nyilatkozatot is mellékelte. Az idei bevallások benyújtási határideje: május 22.

Bonta Miklós