Lékai Máté reálisan optimista az Eb előtt

A magyar együttes színeiben szereplő Lékai Máté a pénteken, Horvátországban kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon folytathatja remeklését.

A Magyar Kézilabda-szövetség elnökségének döntése értelmében a Telekom Veszprém irányítóját választották a 2017-es év felnőtt férfi kézilabdázójának. Lékaitól a nemzetközi szakírók is sokat várnak.

- Noha tavalyi teljesítménye ismeretében nem okozott meglepetést, ön az év kézilabdázója – miként fogadta az elismerést?

- Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy engem választottak az év férfijátékosának, hiszen ez pályafutásom eddigi legnagyobb egyéni elismerése. Magam is úgy érzem, hogy a 2017-es naptári év karrierem eddigi legjobbja volt, ám bízom benne, hogy minimum így, vagy akár magasabb szinten is tudom folytatni 2018-ban.

- A remeklés akár a magyar szempontból szombaton kezdődő Eb-n is folytatódhat az európai szövetség szakírói szerint, akik arról írtak a napokban, hogy ön lehet a kontinenstorna egyik sztárja. Nehezedik önre plusz nyomás az elvárások miatt?

- Természetesen az is nagyon megtisztelő, ha így gondolják a szakértők, plusz nyomást ez ugyanakkor egyáltalán nem helyez rám. Mint minden világverseny, szerintem az Eb előtt is ugyanazt érzi a többség, mindenki szeretné megmutatni magát és jól szerepelni a csapatával. A magam részéről abban bízom, hogy egyénileg és csapatszinten is eleget tud tenni az elvárásoknak.

- Ismert, hogy a nemzeti együttes kerete jelentősen átalakult, a rutinos játékosokat fiatalabbakkal pótolták – ön szerint hol tart most a csapat, mennyire elégedett például a kritikus pontnak vélt védekezéssel?

- Valóban több fiatal, új játékosból áll össze most a keret, akikkel lehet, hogy korábban játszottunk már együtt, a válogatottban azonban ritkábban találkozunk. Mivel a válogatottnál nincs lehetőség minden nap együtt edzeni, ezáltal hamarabb összeszokni, még időre van szükségünk, de úgy gondolom, hogy mostanra akár októberhez képest is fejlődött a játékunk. A védekezésünk lehetne jobb is, ám összességében nem lehetünk elégedetlenek, ez a csapatrész tipikusan az, ahol a legtöbb türelem kell ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő összhang.

- Horvátországban komoly erőpróbákkal kezdenek, az olimpiai bajnok dánok után ugyanis Spanyolországgal játszanak. A szövetségi kapitány szerint, ha mindkét fél a legjobbját nyújtja, reálisan két kör után pont nélkül áll majd a válogatott.

- Mi is pontosan tudjuk, hogy a leendő ellenfeleinket a világ legjobb csapatai között tartják számon, de szerintem bizonyítottuk már a múltban is, hogy adott esetben nálunk magasabban jegyzett együtteseket is le tudunk győzni. Persze, ha a realitást nézzük, a mesternek igaza van: ha a dánok és a spanyolok is 100 százalékot nyújtanak és mi is mindent beleadunk majd, a papírforma szerint legyőznek minket, de ne feledjük, olyan nincs, hogy mindkét csapat a maximumot tudja nyújtani. Fontos, hogy ne úgy álljunk hozzá ezekhez a meccsekhez sem, hogy nincs esélyünk, már csak azért sem, hiszen úgy tudom, számíthatunk a szurkolóink támogatására, rengetegen fognak elkísérni minket. Ez pedig óriási segítség lesz nekünk, gyakorlatilag hazai pályán fogunk tudni játszani.

- Innen nézve még távolinak tűnik a csehek elleni harmadik mérkőzés, azonban könnyen lehet, hogy az elvárt továbbjutás kérdése ott dől majd el. Mennyire téma ez az öltözőben a rajt előtt?

- Nem foglalkozunk még a spanyolokkal sem, nemhogy a csehekkel, hiszen Dániával játsszuk az első mérkőzést. Egyáltalán nem úgy készülünk, hogy a csehek elleni meccs dönt majd, hiszen addig állhatunk négy, kettő, de akár nulla ponttal is. Hiszem, hogy bármi megtörténhet addig. A lényeg az, hogy mindig az adott mérkőzésre készüljünk és koncentráljunk, s akkor jó eredményeket érhetünk el.

Lékai: igen; Nagy László: nem A válogatottságot tavaly októberben lemondó Nagy László a héten az élvonalbeli FTC edzéseit látogatta, a fővárosiak pedig a csütörtöki tréninget követően lehetőséget biztosítottak a sajtó képviselőinek arra, hogy kérdezzenek a kézilabdázótól. Ehhez a Veszprém Handball Team Zrt. jóváhagyása is szükséges lett volna, a bakonyiak azonban indoklás nélkül elutasították interjúkérelmünket. Így történt, hogy miközben a válogatott sajtótájékoztatóján a Veszprém játékosa, Lékai Máté nyilatkozhatott a Népszavának, a szintén Veszprém-játékos Nagy László a Népligetben nem. A Népszava sportrovata értetlenül áll az elutasítás előtt.

A magyarok programja:

Dánia–Magyarország (január 13, 20.30)

Magyarország–Spanyolország (január 15, 18.15)

Csehország–Magyarország (január 17, 18.15)

A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

Hatos Szabolcs