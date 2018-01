Mutyitól a horrorig

A miniszter félrelép írója, Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás című színdarabjának megfilmesítésére tízmillió forint gyártáselőkészítési támogatást szavazott meg a Filmszakmai Döntőbizottság – adta hírül a Magyar Nemzeti Filmalap. Nem ez az első megítélt támogatás a produkciónak, hiszen tavaly áprilisban a filmalap már tíz és félmillió forintot megítélt a produceri szakmával épp csak ismerkedő Sárosi Mónika Krisztinának – eddig egyetlen kreditje egy társproduceri pozíció a Pappa Piában. De, hogy létezik a „magyar álom” fogalma, az is bizonyítja, hogy a vígjáték rendezője a semmiféle filmrendezői tapasztalatot felmutatni sem képes Dobó Kata lesz, aki tavaly a TV2-ben jelentette be az örömhírt, azzal érvelve a kvalitásai mellett, hogy sok komédiát néz. A Filmalap közleményéből kiderül, hogy Dobó Gulyás Buda közreműködésével dolgozik majd, de az operatőr Seregi László lesz. Egyébként Gulyás Buda is operatőr, rendezőként, társrendezőként vagy rendező-közreműködőként – jelentsen ez utóbbi bármit – ő is újonc.

Két másik filmet is támogat a Filmalap, a Coming Out révén a Vajna-korszak legellentmondásosabb és erkölcsileg abszolúte megkérdőjelezhető művét jegyző Orosz Dénes új, Mimi című tervét, mely mai harmincasokról és a gyerekvállalás nehézségeiről szól majd. Bergendy Péter, az Állítsátok meg Terézanyut! és A vizsga rendezője a hazai filmes palettáról évtizedek óta hiányzó horrorfilmet készít elő Post Mortem munkacímen a Filmalap ötmillió forintos támogatásával. Utóbbi nagyon is ésszerű döntés, mivel a fiatalok körében jelenleg a horror a legnépszerűbb mozis műfaj.

Csákvári Géza