Sergio Ramos a kedvenc

Öt Real Madrid-játékos került be az elmúlt év csapatába az Európai Labdarúgó Szövetség honlapján rendezett szavazáson. A legtöbb voks a Bajnokok Ligájában címvédő Real Madrid kapitányára, Sergio Ramosra érkezett. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo 12. alkalommal kapott helyet a tizenegyben ahová, mellette még Marcelo, valamint a madridi középpálya tengelye, Toni Kroos és Luka Modric került be. Rajtuk kívül Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniel Alves, Kevin de Bruyne, Eden Hazard és Lionel Messi került be az álomcsapatba.