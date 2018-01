Zuckerberg gyökerestül felforgatja a Facebookot

Mark Zuckerberg eget-földet rengető változásokat jelentett be a Facebook háza táján. Újragondolták a hírfolyamokat, gátolják a kattintásvadász híreket, a fizetett hirdetéseket és a cuki kisállatos videókat - írja az Index.

A gyökeres változások jegyében azt lehet majd tapasztalni, hogy gyérül a figyelemvadász tartalom, és egyre többször jelennek meg az ismerősök és családtagok személyes bejegyzései; úgy, mint régen. De azokból sem minden.

Az új Facebookban Mark Zuckerberg ígérete szerint az aktív tartalomra helyezik a hangsúlyt. Nagyobb teret kapnak például a vitaindító kommentek, az olvasmányos bejegyzések, az élő kapcsolatot jelentő videók és minden olyan tartalom, ami körül beszélgetések, párbeszédek alakulnak ki. Háttérbe szorulnak a pusztán csak lájkolt és továbbgörgetett posztok.

A komment lesz az új lájk. Zuckerberg azt szeretné a változásokkal elérni, hogy a felhasználók értékesebbnek tekintsék a Facebookon eltöltött időt. (A magyarországi internetezők 85 százaléka - 5,4 millió ember - használja a Facebookot - 2017-es adat)

Zuckerberg szerint az elemzéseik azt mutatták, hogy a felhasználók akkor töltenek még több időt az oldalon, ha közben minőségi kapcsolatot tudnak kialakítani hasonlóan gondolkodó emberekkel. 2018 nagy kérdése lesz, hogy az új felület hogyan hat majd a Facebook másik nagy rákfenéjére, az álhírek terjedésére. Az amerikai elnökválasztást követő orosz befolyásolási botrány óta forró téma a Facebook felelőssége a választások kimenetelében (és úgy általában a hülyeség terjedésében).

Tavaly év végén ez az ügy volt az, ami után Mark Zuckerberg is elkezdett komolyan kampányolni a változtatások fontossága mellett, elismerve a Facebook emberek százmillióinak mindennapjaira gyakorolt óriási hatását. (Lásd: Európa védekezne az álhírek ellen) Erről szólt az újévi fogadalma is: megjavítja a Facebookot. Ezek a most bejelentett változtatások ennek a hosszú folyamatnak az első lépései.