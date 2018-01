Oscar-díj - Újabb fordulóban a Testről és lélekről

A legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért még versenyben lévő kilenc alkotást, köztük a Testről és lélekrőlt a hétvégén nézik meg az Amerikai Filmakadémia tagjai - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel. Január 23-án dől el, hogy Enyedi Ildikó alkotása bejut-e a legjobb ötbe, a díjakat március 4-én adják át.

A fanyar humorú szerelmesfilmet decemberben 92 ország hivatalos nevezése közül választotta be az Amerikai Filmakadémia azon kilenc film közé (shortlist), amelyek versenyezhetnek a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért. A hétvégén New Yorkban, Londonban, Los Angelesben és San Franciscóban is vetítik a filmeket az akadémia szavazásra jogosult tagjainak, fontos szabály, hogy csak akkor szavazhatnak, ha mind a kilenc alkotást megnézték.

A kaliforniai Palm Springs nemzetközi filmfesztiválon óriási érdeklődés övezte az érintett alkotók, köztük Enyedi Ildikó részvételével rendezett pódiumbeszélgetést. A Desert Sun újságírója itt jegyezte meg, hogy a kilenc versenyző között csak egy nő van, Enyedi Ildikó - ezzel a Hollywoodot foglalkoztató, nőket ért zaklatások kérdéskörére utalt.

A Testről és lélekről tavaly elnyerte többek között a Berlinale fődíját, az Arany Medvét, Enyedi Ildikó kapta a sydney-i filmfesztivál fődíját is. Herbai Máté operatőrt a Camerimage tüntette ki fődíjjal. Az Európai Filmakadémia tagjai a főszereplő Borbély Alexandrát díjazták a legjobb színésznőt illető elismeréssel.

A Testről és lélekről amerikai forgalmazási jogait a Netflix szerezte meg, a filmet február 2-án tűzik műsorra. Itthon tavaly márciusban mutatták be, csaknem százezren váltottak rá jegyet, nemrég DVD-n is megjelent (az angliai sikerről itt írt a Népszava londoni tudósítója).

A szakértők szerint a svéd Ruben Östlund A négyzet című filmje (Cannes, Arany Pálma) a toronymagas esélyes. A másik nagy befutó a francia 120 dobbanás percenként lehet, a chilei transznemű főhős sorsát megörökítő Egy fantasztikus nő alkotói is készülhetnek Los Angelesbe. Sötét lónak éppen nem lehet nevezni, de a kambodzsai háborús filmdráma, a Először megölték az apámat című film rendezője nem éppen névtelen filmes: Angelina Jolie, forgalmazója pedig a Netflix.

Az Oscar-díjak átadására március 4-én kerül sor a Los Angeles-i Dolby színházban.