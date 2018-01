Áttörés Németországban: bajba kerülhetnek Orbánék

Megállapodott a további négy évig tartó kormányzati együttműködésről a CDU/CSU és az SPD. A tényleges programról szóló tárgyalások ezután kezdődnek el.

A német uniópártok és a szociáldemokraták megállapodtak a nagykoalíció folytatásáról. Egy 28 oldalas dokumentumban rögzítették azokat a legfőbb alapelveket, amelyek a tényleges kormányprogram alapjául szolgálhatnak. A megállapodást még a szociáldemokraták jövő heti, január 21-én esedékes rendkívüli kongresszusán is jóvá kell hagynia a mintegy hatszáz küldöttnek. Amennyiben ez az akadály is elhárul, következhetnek a koalíciós tárgyalások.

A megegyezés az utolsó pillanatig nyitott volt. Még a kora reggeli órákban is azt jelentették a német hírközlő szervek, hogy távolinak tűnik az egyezség. Eredetileg ugyan csütörtök estére kellett volna felszállnia a fehér füstnek, ám a határidőt meg kellett hosszabbítani.

Az uniópártok küldöttsége egyhangúan adta áldását a megállapodásra. Eredetileg az SPD megbízottjai azt közölték, még el tudnak képzelni bizonyos javításokat, később azonban ők is áldásukat adták a megállapodásra. Martin Schulz, a szociáldemokraták elnöke azt közölte, „nagyszerű eredményeket” értek el. Ezért arra kéri a küldötteket, adjanak zöld utat a nagykoalíciós tárgyalások megkezdéséhez. Horst Seehofer, bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke reményét fejezte ki, hogy húsvétig feláll az új kabinet. Egyben „rendkívül elégedettnek” mondta magát a dokumentummal kapcsolatban. Kifejtette, jelezni kívánták, hogy megértették a választók üzenetét. (A tavaly szeptemberi választáson történelmi összevetésben is nagyon rosszul szerepeltek az uniópártok és a szociáldemokraták, s azóta is lefelé araszol népszerűségi mutatójuk.)

Az Európai Unió szempontjából is rendkívül fontos dokumentum született. A pártok ugyanis megállapodtak abban: javítani kívánják az EU pozícióit. „Erősebbé akarjuk tenni pénzügyileg is az EU-t, hogy jobban eleget tehessen feladatainak. Erről már a következő több éves uniós költségvetés megszerkesztésekor is gondoskodni fogunk” - szerepel a papírban. Arról ugyan egyelőre nincs szó, hogy az egyes uniós államok támogatását összekössék-e az EU alapnormáinak tiszteletben tartásával, ám erről már a tényleges koalíciós tárgyalások során részletesen is szó eshet. Mindez azt sejteti: nehéz helyzetbe kerülhet a magyar kormány, ha létrejön az új nagykoalíció.

Angela Merkel kancellár azt közölte, a megállapodás „új kezdet Európa számára”. Martin Schulz pedig azt emelte ki, hogy a tárgyalások kezdetétől fogva arra törekedtek: a megállapodásban különös hangsúllyal szerepeljenek az EU-t érintő kérdések. Az Európáról szóló fejezet lendületet adhat Európának – emelte ki.

A kancellár azt mondta, „komolyan dolgozunk azon, hogy a következő tíz, tizenöt évben is jó legyen Németországban élni”. Mint megjegyezte,a digitális témákban valamelyest „fel kell gyorsulniuk”.

A dokumentum előirányozza, hogy évente 180-220 ezer menekültet engednek az ország területére, ez utóbbinál több bevándorló nem jöhet be az országba. Ez komoly engedmény a jobboldal számára, bár az utóbbi évben – a Törökországgal 2016-ban megkötött megállapodásnak és a balkáni útvonal lezárásának köszönhetően - már nem érte el a 200 ezret a Németországba érkezett bevándorlók száma, így a felső határ kitűzése nem jelent súlyos kockázatot a szociáldemokraták részéről.

Ami a menekültek családegyesítési programját illeti, ideiglenes megoldásként havonta ezer menekült hozzátartozó számára teszik lehetővé, hogy csatlakozzon a smár Németországban élő családtagjához.

A koalíció nem tervez adóemelést. Ez szintén komoly fegyvertény az uniópártok számára, hiszen eredetileg az SPD azt követelte, hogy a legjobban keresők adóterheit 42-ről 45 százalékra emeljék fel. Ez volt az egyik legvitatottabb kérdés a tárgyalópartnerek között.

Ami a betegbiztosítást illeti, ennek összegét egyenlő arányban finanszírozzák a munkaadók és a munkavállalók. A gazdasági élet szereplői szerint ez a rendszer összességében mintegy 5 milliárd euró plusz terhet jelent a munkaadók számára, ez pedig a növekedésre is kihathat. A megállapodás szerint az alkalmazottak által fizetett járulékos költségeket felszámolják.

Hírek szerint az uniópártok és az SPD vezetése megegyezett a szolidaritási adó fokozatos, összesen 10 milliárd euró értékű csökkentéséről a 2021-es esztendőig. Jelentősen csökkentik a glifozát tartalmát a növényvédő szerekben. Egyetértettek abban, teljesen ki kell vonni a forgalomból azon anyagokat, amelyek glifozátot tartalmaznak.

Emelik a német iskoláknak szánt támogatásokat is.

Rónay Tamás