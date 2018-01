Pillantás a kilencedikről - Megszállottak

Meglepő kijelentést tett a Hír tv információja szerint Altusz Kristóf a Times of Malta című lapnak. A helyettes államtitkár arról beszélt többek között, hogy Magyarország titokban befogadott 1300 menekültet - azért titokban, hogy óvja a biztonságukat. Most ne akadjunk fenn azon, hogy ez mennyiben tartozik jobban a máltai olvasókra, mint a magyarokra, és azon sem, hogy ez milyen viszonyban áll azzal a korábbi állásponttal, mely szerint mi – vagyis mi, magyarok – nem vagyunk hajlandóak egyetlen migránst sem beengedni, ez nálunk elvi kérdés. Szóval tegyük ezt most félre, sőt azt se firtassuk, hogy igaz-e ez az állítás vagy sem.

Forduljunk rá inkább a helyettes államtitkár ama mondatára, amellyel főnökét, Orbán Viktort akarta megvédeni. A miniszterelnök ugyanis a Bild című német lapnak a muzulmán menekülteket megszállóknak nevezte, alapos vihart váltva ki e minősítéssel. Ám Altusz sietett kijelenteni, hogy súlyos félreértésről van szó, tekintettel arra, hogy a magyar nyelvben ez a szó – a megszálló – teljesen normális, s használatával pusztán azt akarta Orbán kifejezésre juttatni, hogy Magyarország nem követheti Franciaország vagy Németország példáját. Amit ugye más szavakkal úgy szokott megfogalmazni, hogy a mi hazánk nem válhat befogadó országgá.

De ezt is hagyjuk most, maradjunk csak a muszlim megszállóknál. Altusz tudniillik azt is magyarázatul tálalta, hogy nálunk a muszlim közösséget megszállóknak nevezni egy politikai szóhasználat, ami egy kicsit keménynek tűnik ugyan a nyugati fülnek, de itt – vagyis Magyarországon – ez nem üt olyan nagyot.

Lehet, hogy az én keleti fülemmel van a baj, merthogy én pont az ellenkezőjét érzem, és azt gondolom, hogy ez itt, a Kárpát-medencében is nagyot üt; de fogadjuk el Altusz bölcs magyarázatát. Ha viszont elfogadom, végképp nem tudom, mit kezdjek a kormányunk által felállított Német megszállás emlékművével. Ha ez nem akart nagyot ütni, akkor úgy kell elfogadnom az amúgy titokban, az éjszaka leple alatt felállított szoboregyüttest, hogy az valójában nem is bírálata a Magyarországot megszálló németeknek. Ebben a megközelítésben viszont teljesen felesleges volt a vita, amely az emlékmű körül kibontakozott, mégpedig azért, mert sokan az akkori magyar kormány világháborús politikájának felmentését látták bele. Hisz ha így van, ahogy a külügyér mondja, már az eredendő bűn sem követtetett el, vagyis a megszállási emlékmű egyáltalán nem akart ütni a németeken sem, hisz ez a szó a magyar ember olvasatában nem tartalmaz keménységet, bírálatot.

Lássuk be: ez az új értelmezés sok mindent átrajzol és áthangol. Már nem beszélhetünk pejoratíve szovjet megszállásról sem, és nem ostorozhatjuk az oroszokat Kelet-Ukrajna bekebelezéséért, és egyáltalán. Orbán is csak azért beszélt muszlim megszállókról, mert így akarta előkészíteni a kvóta határozat, másként: a Soros-terv titkos teljesítését.

De akkor mi lesz a kampánnyal? Megszállottan keresem a terv folytatásának nyomait. Ámbár meglehet, hogy ehhez a Times of Malta című lapra kell előfizetnem.

Németh Péter