A január 3-i számban rövid cikk számolt be arról, hogy egy Skandináviában és az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint csökkent az ott élők intelligencia-hányadosa, és hogy mindez a túl gyors technikai fejlődésnek, és az úgynevezett "okos eszközök" elterjedésének köszönhető. Én már akkor sejtettem ezt, amikor az óvodában elkezdtek informatikát tanítani, és egy 4 év körüli gyerek kezében először láttam "okos telefont". Természetesen jó, ha a gyerekek tudják használni a számítógépet és az internetet, de először olvasni és a magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet kellene megtanulniuk, hogy képesek legyenek megfogalmazni egy nyelvtanilag hibátlan összetett mondatot. Természetesen nem kell fejből tudni a jelenleg létező valamennyi ország nevét, fővárosát, lélekszámát és népsűrűségét, de az nem árt, ha legalább a saját földrészük országait és fővárosait ismerik. Nem kell, hogy fejből tudják az összes amerikai elnök vagy orosz uralkodó nevét, születésének és halálának évét, de a fontosabb magyar személyiségeket és eseményeket azért nem ártana ismerni. Édesanyám sokáig tanárként dolgozott, és mindig azt mondta a diákjainak: "tanuljatok, hogy legyen miből felejtenetek". Én két évig tanultam németül, és egy időben rengeteg német nyelvű filmet néztem. Ma már nem tudok németül beszélni, de némi szótárazás és az online fordítók segítségével most is meg tudok fogalmazni hibátlan mondatokat. Sokáig tanultam oroszul is, és bár mára sok mindent elfelejtettem belőle, elég sok dologra emlékszem ahhoz, hogy ha kapunk egy orosz nyelvű levelet, össze tudjam foglalni a lényegét. Közben pedig megtanultam számítógépes programokat írni, vektorgrafikus programokat használni, és megismerkedtem a digitális fényképezés alapjaival. A mai gyerekek miből fognak felejteni?

Dányi Tamás